A válogatott szünetet követően immáron új edzővel, a szerb Milos Kruscsiccsal a kispadon várta a bajnokság folytatását a Kisvárda Master Good. A szabolcsi egyletnek szüksége volt a vérfrissítésre, hiszen az elmúlt időszakban elveszítette dobogós pozícióját, sőt kis túlzással most már hátrafelé is figyelnie kell. A helyzet azért talán nem ennyire drámai, hiszen a huszonötödik fordulóban a harmadik helyezett Puskás Akadémia érkezett a Várkerti Stadionba, amely csak három ponttal előzte meg a rétközi gárdát.

Alig telt el nyolc perc, amikor először hördültek fel a hazai drukkerek, a vendég tizenhatoson belül Wojciech Golla kezére pattant a labda, a VAR azonban hosszas elemzést követően nem ítélte szándékosnak a megmozdulást. Az első félórában inkább a Puskás Akadémia akarata érvényesült, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a tizenötödik percben Jakov Puljics kihagyta a kihagyhatatlant. A Kisvárda mindeközben a szokásos kontráira rendezkedett be, előbb Milos Szpaszics, majd Janisz Karabeljov veszélyeztetett, fél óra elteltével azonban jött a gól, Dominik Kovacic tanítani való passzából szerezte meg a vezetést a kiválóan játszó Szpaszics. A játékrész további részében stabilan zárt a várdai védelem, így több gól már nem esett.

A nagyszünet után nyílt sisakkal küzdöttek a felek, egy veszélyes Puskás szögletet követően Driton Camaj került a másik oldalon helyzetbe, hogy aztán néhány perc múlva Szpaszics a második találatát is megszerezze. A szerb támadó eredetileg nem is lett volna ott a kezdőben, ám Rafal Makowski néhány napja az egyik edzésen megsérült, ezzel pedig megnyílt az út a szerb támadó előtt. Ekkor nagyon úgy tűnt, hogy győzelemmel debütálhat Kruscsics, ám Hindrich Ottó hibájából előbb szépített a vendég gárda, majd Enes Alic szabálytalankodott a PFLA tizenhatosán belül, ami kétszeresen is sújtotta a szabolcsi alakulatot – egyrészt a bosnyák játékos idő előtt mehetett zuhanyozni, másrészt Artem Favorov bevágta a büntetőt, ezzel kiegyenlítve. Az utolsó néhány percben már inkább Hornyák Zsolt tanítványainak akarata érvényesült, a Kisvárda azonban sikerrel tartott otthon egy pontot.

Labdarúgás, NB I., 25. forduló

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 2–2 (1–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1768 néző, v.: Erdős (Buzás, Horváth).

Kisvárda: Hindrich – Hej, Jovicic, Kovacic, Alic, Karabeljov, Ötvös (Melnik, 81.), Navrátil, (Széles, 87.), Szpaszics (Ilievszki, 76.), Camaj, Mesanovic. Vezetőedző: Milos Kruscsics.

Puskás: Markek – Bartolec, Golla, Spandler, Ormonde-Ottewill, Levi, Favorov, Plsek, Komáromi (Gruber, 72.), Colley (Zahedi, 62.), Puljics (Slagveer, a szünetben). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gól: Szpaszics (31., 61.), illetve Zahedi (78.), Favorov (86., 11-esből).

Kiállítva: Alic (86.).

Percek, történések

8. perc: Wojciech Golla kezére pattant a labda, amely végig is gurult azon, a VAR azonban nem ítélt büntetőt a hazai csapat számára.

31. perc: Dominik Kovacic remek passzt adott balról, a tizenhatos sarkáról a középen beinduló Milos Szpaszicsnak, aki öt méterről gurított a hálóba, 1–0.

61. perc: Enes Alic adott be balról, Jasmin Mesanovic az alapvonal közeléből visszagurított Milos Szpaszicsnak, aki senkitől sem zavartatva hét méterről a kapu bal oldalába lőtt, 2–0.

78. perc: Hindrich Ottó rosszul rúgott ki egy hátraadott labdát, éppen Gruber Zsombor elé tálalt, aki meglátta a magányos Sahab Zahedit, az iráni csatár pedig köszönte szépen a lehetőséget, bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, és higgadtan gurított a kapuba, 2–1.

85. perc: Egy hosszú indítás után Luciano Slagveer vette át a labdát a tizenhatoson belül, de Enes Alic fellökte, a bíró pedig tizenegyest adott, Alic-ot pedig kiállította. A büntetőt Artom Favorov végezte el, a balra mozduló kapust becsapva középre lőve a labdát, 2–2.