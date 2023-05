Sorozatban harmadik győzelméért lép pályára a Spartans, amely vezeti a keleti csoportot a TD Store Divízió I-ben, de az elkövetkező hetekben egyre nehezebb mérkőzések várnak a csapatra. Az előző két meccsen ugyan 38 pontot engedett összesen a szabolcsi együttes, mégis rengeteg kiváló produktum emelhető ki a védelemből. A HFL-ben is remeklő Makkai Patrik mellett Varga János statisztikái is figyelemre méltóak. A Spartans defensive backje a Dabas Sparks ellen 3, míg a DEAC Gladiators ellen 2 interceptiont is jegyzett. Ráadásul a szikrák ellen az egyik labdaszerzést touchdownra is váltotta. Az volt a Spartans idei első TD-je.

– Nem számítottam arra, hogy ilyen jól kezdődik számomra ez a szezon – mondta Varga János. – Az első meccsen több hibám is volt, de szerencsére sikerült feljavulnom a másodikra. Azonban továbbra sem vagyok még teljes mértékben megelégedve magammal. Sajnos viszont nem olyan könnyű a defense helyzete, hiszen kisebb-nagyobb sérülések azért vannak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy jól teljesítünk.

A Diósd Saints nem kezdte rosszul a bajnokságot, hiszen a Pécs Legioners ellen egy sokpontos (46-36) találkozón győzött, míg a Hippos-t magabiztosan verte (50-10). A szentek azonban legutóbbi találkozójukon 50-6-os vereséget szenvedtek a Budapest Wolves II otthonában. A Pest vármegyei együttes így a nyugati csoport harmadik helyén áll és továbbra is esélyes arra, hogy bejusson a rájátszásba.

– Nem számítok könnyű mérkőzésre. A Saint évről évre építkezik és ennek már láthatóak a jelei, hiszen stabil, fejlődő formát mutatnak. A mi keretünkben több sérült játékos is van jelenleg, akiknek a bevethetősége kérdéses. Nem lesz könnyű dolgunk, de mindent elkövetünk majd, hogy megtartsuk a veretlenségünket – vezette fel a mérkőzést dr. Szépe József, a Spartans csapatvezetője.

A Spartans-Diósd Saints találkozó május 13-án, szombaton 15 órakor kezdődik a Leveleki sportpályán.