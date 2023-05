A Wolverines otthonában nem lesz könnyű dolga a Spartans-nak, hiszen az ellenfél is tele van jó játékosokkal. A Divízió I-es amerikaifutball-bajnokság alapszakasza hamarosan a végéhez ér, amikor is már egyre inkább fontosabb, hogy a csoportjában ki melyik helyen végez. A Levelek Spartans-nak még két összecsapása van hátra, de jelenleg a keleti csoport élén áll.

A Wolverines ellen pedig nemcsak a rájátszásban való szereplést biztosíthatja be a szabolcsi gárda, hanem a keleti elsőséget, ami azt is jelentené, hogy hazai pályán küzdhet majd a Pannon Bowlba jutásért. A támadósor az eddig meccseken lehet, hogy negyven szerzett pont alatt meg sem állt, de a kezdés eddig nem volt magabiztos. Konkoly Péter viszont érezhetően egyre jobban belelendül a játékba, így a spártaiak tight endje bizakodva várhatja a rozsomákok elleni párharcot. Azok után főleg, hogy a Diósd Saints ellen meg tudta szerezni idei első touchdownját.

– Az idei első TD viszonylag későn jött – mondta Konkoly Péter. – Az éven elég lassan lendülök bele. A Diósd elleni meccsem sem volt hibátlan, de úgy érzem ott már hozzá tudtam tenni a közöshöz. Remélem, ez a teljesítményjavulás fennmarad a következő mérkőzéseken is, hogy majd a legjobb formámat a döntőben tudjam nyújtani. A Spartans fennállása óta eddig minden szezonunkat a Wolverines otthonában kezdtük. Azok az összecsapások nagy pontkülönbséggel zárultak a javunkra, de hiba lenne azokra a tapasztalatokra támaszkodni és azt gondolni, hogy jól ismerjük őket. A videók alapján sokat javult a játékuk és a keretük is változott, a védelmük okozhat kellemetlenségeket.

A Wolverines annak ellenére, hogy egy győzelemmel és két vereséggel a negyedik a keleti csoport tabelláján, nem lebecsülendő ellenfél. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei együttes az elmúlt években nem tudott osztályt lépni, sokszor nagyobb arányú vereségekbe is beleszaladt. Ám a Budapest Titans-szel való együttműködés gyümölcsöző lehet a rozsomákok számára a jövőben.

– A Wolverines idén is rengeteget erősített, többek között a HFL-ben szereplő Titans-ből, így az idei bajnokságban is komoly erőnek számítanak. A Dabas elleni legutóbbi mérkőzésük nem sikerült jól számukra, így biztos vagyok benne, hogy nagyon szeretnének javítani. Számunkra is fontos, hogy megőrizzük veretlenségünket, így biztosan egy jó hangulatú, pörgős mérkőzés lesz vasárnap – vezette fel a találkozót dr. Szépe József csapatvezető.

A Wolverines–Spartans összecsapás május 28-án vasárnap lesz 15 órától az Alattyáni sportpályán.