Utolsó, harmincnyolcadik fordulójához érkeztek az NB III.-as pontvadászatok. A keleti csoportban érdekelt csapataink remek tavaszt produkáltak, hiszen a Kisvárda II. a hatodik, míg a Sényő a nyolcadik helyről várja a záró kört. A rétközi egylet a tizenötödik Hajdúszoboszlót fogadja, s természetesen szeretné ezt a mérkőzést is győzelemmel abszolválni.

Kiváló tavaszt produkáltak

– Az őszi szezon végén a tizenhatodik helyen állt a csapat, ekkor tűztük ki magunk elé célként azt, hogy egy olyan helyezést érjünk el a bajnokság végére, amelyet akkor reálisnak láttunk – mondta el megkeresésünkre Gerliczki Máté a Kisvárda II. vezetőedzője. – Akkor kilenc pontra voltunk a hatodik pozíciótól, de egész tavasszal azért küzdöttünk, hogy ezt elérjük. Ez most megvan, de ahhoz, hogy meg is tarthassuk az utolsó mérkőzést is meg kell nyernünk, így a héten ennek megfelelően készültünk.

A Sényő a tizennegyedik Tiszafüredet látja vendégül, a nyírségi gárda a Várdához hasonlóan az elmúlt hónapokban ugyancsak kiválóan szerepelt.

– Egy hosszú és nehéz szezon van mögöttünk, úgyhogy az elmúlt hetekben már egy kissé lazábban készülgettünk – vezette fel a hétvégi összecsapást Imrő László a sényői edzőpáros tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapat munkáját. – Ősszel saját magunknak köszönhettük a nem túl jó szereplésünket, de az is igaz, hogy a tavaszi remeklésünkért is csak önmagunkat dicsérhetjük. Szeretnénk eredményesen zárni a szezont, az utolsó mérkőzésen is helyt akarunk állni, összességében viszont már most elmondhatom, hogy az idei célkitűzésünket bőven teljesítettük.

A Kisvárda mérkőzése vasárnap 11 órakor kezdődik, míg a Sényő 17 órától lép pályára.

Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 38. forduló

Kisvárda Master Good II.–Hajdúszoboszló, Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Vinter (Elek, Márkus) (11).

Sényő-Carnifex FC–Tiszafüred, Sényő, Carnifex FC Sporttelep, v.: Szántó (Németh, Zahorecz).

További mérkőzések: Tiszaújváros–Eger, Hatvan–BVSC-Zugló, Békéscsaba II.–DEAC, Füzesgyarmat–Körösladány, DVSC II.–Jászberény, Vasas II.–BKV Előre, DVTK II.–Karcag, Pénzügyőr–Putnok (17).