A bajnokság utolsó előtti fordulójában a Dunaújváros vendége volt a Kisvárda Master Good SE. A két gárdát egy pont és egy helyezés választotta el egymástól a tabellán, így nagy csatára volt kilátás. Nagy kérdés volt, hogy a Kisvárda miként heverte ki a Debrecentől kapott mélyütést, túl tudnak-e lendülni a szomszédvári rangadón nagy pofonból. Kapkodva, sok hibával kezdett mindkét alakulat, az első találatot a hazaiak szerezték, ekkor vezettek először és utoljára az első félidőben. Pár perc után rendezte sorait a rétközi alakulat és Mérai Maja találatával átvették a vezetést, Karnik Szabina találatával aztán már kettő volt közte. Minden találatért alaposan meg kellett dolgozniuk, de látszott, hogy nagyon akarnak és be szeretnék bizonyítani, hogy a múlt heti meccs csak egy kisiklás volt. Hátul stabilan védekeztek, jól tördelték a hazaiak támadásait. Juhász Gréta emberhátrányba is betalált, Udvardi Laura hetesével tovább nőtt a különbség. A nehezen megszerzett előny azonban nem tartott sokáig, mert Farkas Johanna vezérletével másfél perc alatt ledolgozták a hazaiak. Aztán jött Sápi Gréta, majd Udvardi Laura ismét pontosan célzott a büntetővonalról. A játékrész utolsó találatát a dudaszó pillanatban a hazaiak szerezték, így döntetlennel vonultak öltözőbe a felek.

Fordulás után, mint ahogy a találkozó elején is Horváth Petra volt eredményes, amellyel közel harminc perc után ismét a hazaiaknál volt az előny. Egy darabig fej-fej mellett haladtak a felek, annak ellenére, egyik csapat sem tudott meglépni a másiktól. Dunaújvárosi részről Farkas Johanna jól szervezte a játékot, gólokat lőtt és társait is jól hozta helyzetbe. Egy idő után elkapta a fonalat Mátéfi Dalma, sorra hárította a lövéseket, közte ziccereket és hétméterest is. Elöl pedig erőszakosan támadták a falat, betörésekből rendre jöttek a hetesek, amelyeket Udvardi Laura magabiztosan értékesített. Fokozatosan növelte előnyét a Kisvárda, az utolsó tíz percre háromgólos előnnyel fordultak a felek. Ebből már csak egyet tudtak faragni a hazaiak, így a vendégek nyerték meg a mérkőzést. Amely az előzmények ismeretében tiszteletre méltó, mert a Kisvárda felemelte fejét, nagy hittel és akarattal játszott végig és csapatként bebizonyította, hogy többre képes, mint amit az előző héten mutatott.

Dunaújvárosi Kohász KA–Kisvárda Master Good SE 24–26 (12–12)

Dunaújváros, 220 néző, v.: Horváth, Marton. Dunaújváros: Oguntoye – Agócs 2, Borgyos, Weisheitel 2, Nick 1, Krupják-Molnár 3/3, Szalai 3. Csere: Bartulovic, Bartók (kapusok), Horváth 4, Fodor 1, Poczetnyik L., Farkas J. 7/1, Lakatos P. 1, Matucza, Kazai. Kisvárda: Mátéfi – Udvardi 9/5, Karnik 3/1, Sápi 2, Radojevics 2, Juhász 6, Mérai 1. Csere: Graovac (kapus), Siska 1, Trúnková, Habánková, Bouti, Akijama, Sztamenics 2. Edző: Bányász-Szabó Valéria.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1-1, 9. p.: 3-5, 17. p.: 5-8, 21. p.: 8-8, 28. p.: 10-11, 33. p.: 13-12, 38. p.: 15-16, 49. p.: 18-21, 59. p.: 22-25,

Kiállítások: 8, illetve 8. Hétméteresek: 5/4, illetve 7/6.