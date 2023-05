Dr. Tordai-Vágó Ilona versenybírói küldést kapott a női Európa Liga grazi négyes döntőjére. A vármegyei kézilabda szövetség elnökével arról is beszélgettünk, milyen benyomást tett rá Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség nemrégiben megválasztott elnöke. Szó volt arról is, mi lehet a vármegyei női és férfi felnőtt bajnokságok sorsa, ahogy a szivacskézilabda és a strandkézilabda is terítékre került.