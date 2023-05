A Hübner Nyíregyháza BS hétközi győzelem után szombaton sorsdöntő mérkőzésen lépett pályára a budapesti Ludovika Arénában. Azzal a nyomással kellett nekivágni a Honvéd elleni mérkőzésnek, hogy vereség esetén biztossá válik a nyíregyházi csapat kiesése.

A Blue Sharks ennek megfelelő motivációval kezdett, de sajnos a pontosság hiányzott. Szép számú vendég szurkolótábor nagy örömére kivédekezett akcióval indítottak a mieink, majd Darius Perry beköszönt távolról. Kicsivel később Bazsó Brúnó első dobása is tripla volt, ám a Cápák ezután megálltak támadásban. A hazaiak egy nagy zsákolással, majd 2+1-es akcióval átvették a meccs irányítását. A fővárosi gárda jól védekezett a vendégek kulcsemberein. Pontszerzésben jóformán csak Perry és a palánk alatt nagyot küzdő Erik Copes tudott hozzátenni. A Hübnernek minden kosárért izmozni kellett, és ha a pontosság nem is volt meg, összességében a szándék megvolt a játékosokban, ezt mutatta Szobi Dániel nagy blokkja is.

Az első negyed vége előtt a Honvéd egyre könnyebben szerezte a pontjait, amivel ellépett és a második játékrészben is növelte az előnyét, mert rendszerint faulttal együtt szerzett kosarakat, míg a mieink sajnos nem dobtak jól. Tanoh Dez András tarthatatlannak bizonyult, a nyíregyháziaknál továbbra is Perry volt az, aki képes volt helyzetbe kerülni és pontot szerezni. Az amerikai játékmester a harmadik bedobott hármasa után technikait kapott, de ez nem törte meg a csapatot, az irányító ismét betalált távolról, majd Copes tett vissza egy támadólepattanót. A zárkózás eddig tartott, a hazaiak gyorsan visszaállították a tíz pontos különbséget.

A második félidő első vendégtámadásából Bazsó talált be távolról, de ismét nem örülhettünk sokáig, mert a Cápák gyorsan kaptak két kosarat, ráadásul Copes beütötte a negyedik személyi hibáját. A Blue Sharks próbált szaladni az eredmény után, ebben nagy segítség lett volna, ha a játékvezetők megadják Perry faulttal együtt szerzett óriási kosarát. Sajnos továbbra is igaz volt, hogy ha hibázott a Nyíregyháza, vagy nem használta ki a zárkózási lehetőséget, akkor a budapestiek büntettek.

Tizennégy pontos különbséggel kezdődött a negyedik etap, de Stefan Mijovic hihetetlenül kezdte a játékrészt, az ő vezetésével már 19-cel ment a Honvéd. Küzdöttek a nyíregyháziak, futottak az eredmény után, Copes tarthatatlan volt a palánk alatt, Fazekas Csaba hármasa is nagyon kellett, majd a center két büntetőjével öt és fél perccel a vége előtt mínusz tízre zárkóztak a vendégek.

Újabb kivédekezett akciók után sem álltak meg a Cápák, Perry ziccert, Fazekas gyönyörű középtávolit értékesített, a Honvéd négy és fél perccel a vége előtt, 72–66-nál időt kért. Ezután két hazai hárompontos érkezett, ami úgy tűnt, szertefoszlatja a reményeket, de a mieink továbbra sem adták fel a harcot! Időkérés után Perry is bevágott egy fantasztikus hármast, majd labdát szerzett a csapat és Pipiras zsákolt. Szobi óriási blokkja is kellett ahhoz, hogy maradjon remény. Gyönyörű játék után Pipiras dobott be egy kettest közelről, majd újabb kivédekezett akció után ugyancsak a litván értékesített egy büntetőt. A másik oldalon mindkét egypontos kísérlet kimaradt, Perry pedig 24 másodperccel a vége előtt akrobatikus ziccerrel hozta együttesét kétpontos távolságra (78–76).

Eddig volt csak remény… A mezőnyben elkövetett nyilvánvaló taktikai faultot nem akarták észrevenni a játékvezetők, helyette sportszerűtlent fújtak a zsákolási kísérletet megállító szabálytalanságra. Ha nem lett volna még biztos a meccs, egy technikait is kapott a Nyíregyháza vezetőedzője.

A Blue Sharks hiába tett meg mindent, nem sikerült a győzelem, ezzel eldőlt a sorsa, biztossá vált, hogy kiesik az első osztályból.

Kosárlabda: férfi NB I./A, alsóházi rájátszás, 9. forduló

Budapesti Honvéd SE–Hübner Nyíregyháza BS 83–76 (23–15, 17–15, 20–16, 23–30)

Ludovika Aréna, v.: Benczur, Farkas, Györfy.

Honvéd: Sherman 7/3, Tanoh Dez 27/9, Simon 10/6, Crawley 9/3, Peringer 2. Csere: Mijovic 17/6, Völgyi 3, Hajdu, Demeter 6, Kopácsi 2. Vezetőedző: Baksa Szabolcs.

Nyíregyháza: Kass, Perry 27/15, Bazsó 9/9, Pipiras 11, Copes 18. Csere: Kiss, Szobi, Kone 6, Fazekas 5/3. Vezetőedző: Darko Radulovic.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 4–6, 4. p.: 12–6, 7. p.: 14–10, 9. p.: 23–12, 14. p.: 32–18, 17. p.: 33–28, 19. p.: 40–28, 25. p.: 53–38, 29. p.: 57–45, 31. p.: 65–46, 36. p.: 72–66, 37. p.: 78–66, 40. p.: 78–74.

Kipontozódott: Völgyi (35.), Kone (28.), Simon (38.), Szobi (40.), Copes (40.).