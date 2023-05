Pénteken a szezon utolsó mérkőzésén a Fehérvárt fogadta a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata. A találkozó előtt hivatalosan is búcsút vettek a távozó játékosoktól, Dévényi János utánpótlás szakágvezető virágcsokorral köszöntötte Simona Szarkovát, Nikoleta Trúnkovát, Kadlicsek Zeát, Alekszandra Sztamenicset, Bouti Fruzsinát, Veronika Habánkovát, Udvardi Laurát, Krisztina Garaovácot és Tamara Radojevicset. Utóbbi két játékos pályafutását ezzel a mérkőzéssel fejezte be.

Aki könnyed gálaelőadásra számított, az némileg csalódhatott, a csapatok kőkeményen beleálltak a mérkőzésbe. A feszes védekezések mellett csak ritkán jutottak helyzetig a játékosok, az első hazai találatra öt percet kellett várni, akkor Juhász Gréta volt eredményes. A vendégek pedig közel tíz perc után, Utasi Linda révén avatták fel a jól kezdő Krisztina Graovacot. A kevés gól ellenére a Kisvárda irányította a játékot, remekül szűrte a Fehérvár keresztmozgásait, elöl ugyan akadozott a gépezet, de azért volt mindig aki megtalálta a megoldást Pijevic-csel szemben. Negyedóra elteltével elégelte meg övéi tehetetlenségét Józsa Krisztián, ezért kikérte első idejét. A rövid pauza megtette hatását, ledolgozták hátrányukat és a 22. percben átvették a vezetést. Ehhez persze az is kellett, hogy a hazaiak közel tíz percig eredménytelenek voltak. Siska Pálma sistergős bombái találtak újfent utat a horvát válogatott hálóőr kapujába. A játékrész hajrája ismét a vendégeké volt, akik kínai figurát követően is eredményesek voltak.

Az első félidő végi lendülettel jött ki az öltözőből a Fehérvár, azonban Juhász Gréta és Karnik Szabina találataival egy darabig tartotta a két csapat közötti különbséget a Kisvárda. Hiába védett jól Graovac, a másik oldalon Pijevic is elkapta a fonalat, sorra hatástalanította a kisvárdai lehetőségeket. Hátul is akadtak gondok, az egyre laposabb falukat Utasi Linda kénye-kedve szerint lőtt át, így egyre nőtt a távolság és egyre elérhetetlenebbnek tűnt a hőn áhított hetedik hely megszerzésének lehetősége. Helyzeteiket nem tudták kihasználni, kettős emberelőnyben is csak büntetőből találtak be. Az utolsó tíz percre mindegy mindegy alapon felpörgött a csapa, lendületes támadásokat vezetett, hiába érkeztek azonban a gólok, a Fehérvár rendre felelt ezekre. Az utolsó öt percre fordulva már eldőlt a két pont sorsa. Öröm az ürömben, hogy a találkozó utolsó találatát a pályafutását befejező Tamara Radojevics szerezte.

Kisvárda Master Good SE–Alba Fehérvár KC 22–29 (7–11)

Kisvárda, 390 néző. V.: Ónodi, Őri. Kisvárda: Graovac – Udvardi 2 (1), Juhász G. 5, Karnik Sz. 6 (1), Siska 3, Radojevics 1, Mérai 1. Csere: Mátéfi D. (kapus), Trúnková, Bouti, Habánková, Akijama 3 (2), Makkai, Sztamenics 1, Szarková, Micsevszki. Edző: Bányász-Szabó Valéria. Fehérvár: Pijevic – Zrnic 2, Afentaler, Ohjama 1, Boldizsár 2, Sztosics 7 (3), Takó 5. Csere: Tóth N., Kubina (kapusok), Besszer, Utasi 9, Szmbatjan 3, Szemes, Dubán. Edző: Józsa Krisztián.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–0. 10.p.: 2–1. 14.p.: 4–2. 22. p.: 5–6. 28.p.: 6–9. 36. p.: 10–13. 43. p.: 13–19. 49. p.: 15–23. 56. p.: 20–27.

Kiállítások: 2, illetve 14 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/3.

MESTERMÉRLEG

Bányász-Szabó Valéria: – Szépen szerettük volna zárni a szezont, sajnos nem sikerült. Ez a hatvan perc lenyomata volt az egész szezonunknak, jó mérkőzés után következett egy rossz. Ezúttal is így volt, egy szép dunaújvárosi siker után következett a mai mélyrepülésünk. Hazai pályán nagyon görcsösen kezdtünk, amely számomra érthetetlen, ez pedig rá is nyomta a bélyegét a teljesítményünkre.

Józsa Krisztián: – Nehéz találkozóra készültünk, amelyen tudtuk, hogy a védekezésünk lehet a döntő tényező. Ez az utóbbi időben nem működött olyan minőségben, ahogy szerettük volna volna, ezen dolgoztunk két hete. Most azonban egy csapatként küzdöttünk, mert szerettük volna szépen zárni a szezont. Büszke vagyok a lányokra, mert megtettek idén mindent ezért a hetedik helyért.