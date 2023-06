Egy igen jelentős időszak véget ért Jakab Máté életében. A nyíregyházi kosárlabdaedző fiatal kora ellenére több szinten is szerzett már tapasztalatot itthon, majd 2021 nyarán a német Brose Bamberghez szerződött, amelynél másodedzőként dolgozott az elmúlt két idényben, mígnem lejárt a szerződése.

Adódik a téma, hogy a magyar szakember hogyan értékeli a most lezárult fejezetet.

Kezdjük a csapat eredményességének boncolgatásával! A helyiek által Freak Citynek becézett együttes a 2021–2022-es szezonban rájátszásba jutott a Bundesligában, a nemzetközi kupában viszont korán befejezte a szereplést, a mögöttünk hagyott évadban pedig negyeddöntőig menetelt a FIBA Europe Cupban, ám a bajnokság az alapszakasz után véget ért számára.

– Az első évet sikeresebb szezonnak titulálom, mert a Bundesligában rájátszásba jutni mindig siker – emlékezett vissza Jakab Máté. – Idén is az lett volna a cél, sajnos erről néhány győzelem híján lemaradtunk. A bajnoki sikertelenségünkben közrejátszott a játékoskiválasztás, amivel a szezon elején hátrányba kerültünk, sok meccset elveszítettünk, amit meg kellett volna nyerni. Említhetem a Bundesliga elképesztő kiegyenlítettségét. Ha visszagondolok, legjobban a müncheni mérkőzés fáj, utolsó másodperces Lucsics-kosárral kaptunk ki. Ha azt a mérkőzést megnyerjük, szerintem bejutottunk volna a nyolcba. Természetesen nem lehet ezt így egy mérkőzésre kivetíteni, de ez a vereség erősen él bennem, mert a bajnoki hajrában nagy sanszunk volt, hogy megverjük a kupagyőztest. Ami a nemzetközi szereplést illeti: óriási lehetőséget szalasztottunk el. Egy olyan csapat, az Anwil Wloclawek nyerte meg a FIBA Europe Cupot, amelyiket mi kétszer megvertünk. A Kalev Cramótól kaptunk ki a négybe jutásért, holott azt mindenki biztos továbbjutásnak könyvelte el. A mezőnyt tekintve reális lett volna, hogy a nemzetközi kupát mi hódítsuk el. A bajnoki sikertelenségre az jelentene vigaszt, ha megnyertük volna a Europe Cupot.

Ha már Jakab a kiegyenlítettséget említette, mi sem mutatja ezt jobban, mint a Bundesliga rájátszása. A németek két euroligás sztárcsapata, a Bayern München és az Alba Berlin közül egyik sem jutott fináléba, a bajnoki címért az alapszakaszgyőztes Telekom Basket Bonn mellett a hetedik kiemelt Ulm küzd meg.

– Nem várt dolgok történtek a rájátszásban – ismerte el a tréner. – Az aktuális kupagyőztes és a bajnoki címvédő sincs ott a döntőben, ami nem jellemző. Ez is jól leírja a bajnokság kiegyenlítettségét, itt mindenki megverhet mindenkit. A Bonn szereplése példa értékű, örülök neki Kovács Adrián miatt (a Bonn másodedzője – a szerk.). A csapatuknak egész szezonban nem volt megingása, amit nem nagyon láttam még a nemzetközi kosárlabdában.

Térjünk rá arra, a nyíregyházi edző milyen személyes tapasztalatokat szerzett Németországban!

Jakab Máté

Fotó: Daniel Löb /Brose Bamberg

Mint mondja, a beilleszkedéssel egyébként sem volt problémája, mert rengeteg kapcsolattal érkezett a ligába, volt kiktől tanácsot kérnie. A magasabb szintű bajnoksághoz persze neki is hozzá kellett szoknia.

– A német bajnokság fizikalitásban egyértelműen a magyar előtt jár – vélekedett. – A játékosok atletikusak, a ligának összességében nagyobb a sebessége. Ha valaki nem felkészült fizikailag, nincs esélye a Bundesligában. Lehet mondani persze olyan példát, aki a magyar és a német bajnokságban is megállta a helyét, hogy ne menjünk messzebbre, C. J. Bryce szenzációs szezont hozott Magyarországon és ezt a remek teljesítményt folytatta Németországban. A sebesség sokmindennel összefügg, a játékosok gyorsabban döntenek, gyorsabb a kivitelezés, az átmenet védekezésből támadásba, az akcióknak nagyobb a tempója. Ez az edzőktől is sokkal gyorsabb döntéseket igényel, biztos vagyok benne, hogy az én szememnek is hozzá kellett szoknia ehhez.

Az elmúlt két év jobb edzővé tette a 32 éves szakembert, aki szerint a Németországban szerzett tapasztalat más ligában is hasznára válna.

– Sokkal jobban tudok rendszerben, sémákban gondolkodni – foglalta össze, miben fejlődött a mögötte hagyott időszakban. – Sokat hozzátettem az edzői filozófiámhoz, sokkal nagyobb meggyőződéssel hiszek valamiben, de mellette arra is ráébresztett, hogy meg kell tartani a nyitottságot és a flexibilitást, tehát bármennyire is hiszel valamiben, néha tudni kell azon változtatni.

– Minden bajnokságnak vannak sajátosságai – folytatta. – Ha a magyar példánál maradunk, az is jól mutatja ezt, hogy itthon a külföldi edző a bajnokság sajátosságait nem ismerve nem biztos, hogy mindig eredményt tud produkálni. Minden bajnoksághoz hozzá kell szokni, de szerintem a Bundesliga felkészített arra, hogy máshol se érjen nagy meglepetés.

Hogy az a máshol pontosan hol lesz, azt egyelőre nem lehet tudni. Jakab Máté elmondta, szeretne a nemzetközi kosárlabda vérkeringésében maradni, kíváncsi rá, hogy az elmúlt két év mire jó a piacon. Az ügynöksége és ő is dolgozik azon, hogy a lehető legjobb helyen folytassa a pályafutását, addig is képzi magát: ezekben a napokban megfigyeli Trevisóban a fiatal tehetségeknek rendezett, NBA előszobájának is tartott EuroCamp eseményeit, majd Debrecenbe „költözik” az U19-es világbajnokság miatt.