A Zalaegerszeg legyőzését követően hétfőn este a Kecskeméti TE otthonában vendégszerepel a Kisvárda Master Good. A jelenlegi NB I.-es mezőnyben éppen a Kecskemét az egyetlen olyan csapat, amely ellen még nem nyert a Várda bajnoki mérkőzést. Az élvonalban az előző, 2022-2023-as szezonban találkozott a két csapat, kétszer játszottak Kecskeméten, ahol egy döntetlen mellett a zárófordulóban a Bács-Kiskun vármegyei alakulat győzött, amely a Várkerti Stadionból is elhappolta a három pontot. Mint ismert, Szabó István csapata elhalasztotta az első fordulóbeli mérkőzését, mivel az Európa-konferencialiga-selejtezőjében volt érdekelt, ahol alulmaradt a lett Riga ellenében, így számukra ez az összecsapás lesz a bajnoki debütálás.

Hasznos volt az újfehértói meccs

– Eléggé megterhelő és hosszú volt az elmúlt hét számunkra, melynek elején egy barátságos mérkőzést játszottunk az Újfehértó ellen, ami nagy segítségünkre volt, hiszen azon játékosaink is megkapták a meccsterhelést, akik kevesebb lehetőséghez jutottak Zalaegerszegen vagy éppenséggel nem is kerültek pályára – kezdte a Kecskemét elleni bajnoki mérkőzés felvezetését Milos Kruscsics, a Kisvárda vezetőedzője. – Ezt követően a szokásos módon készültünk a KTE elleni bajnoki kihívásra. Mint ismert, három idegenbeli összecsapással kezdjük az idényt, ami egyben három hosszú utazást is jelent. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hiszen az előző szezon ezüstérmeséhez látogatunk, akik csütörtökön még az Európa-konferencialiga-selejtezőjében szerepeltek.

Veszélyes ellenfél a KTE

– Őszintén szólva nem gondolkozom azon, hogy előnyt tudunk-e kovácsolni abból, hogy az ellenfelünk kupamérkőzést játszott, mivel elég mély a keretük, így nem hiszem, hogy ez bármit is befolyásol – folytatta a szerb tréner. – Ráadásul ők játsszanak otthon és tudjuk róluk, hogy hazai pályán mindig nagyon veszélyesek. Ami minket illet, jó formában és hangulatban várjuk a kezdő sípszót, hiszen győzelemmel kezdtük a bajnokságot. Optimistán tekintünk előre, a keretünk lényegében teljes, szerencsére szombaton már Bohdan Melnik is velünk edzhetett, bár érthető módon ő még nem áll készen arra, hogy be is vessük. Van az a mondás, hogy győztes csapaton ne változtass, de ez nem mindig állja meg a helyét, meglátjuk, hogy miként alakul majd a kezdő tizenegyünk hétfő este.

A mérkőzés 20.00 órakor kezdődik.