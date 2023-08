– Úgy jöttünk ide, hogy szeretnénk magasan védekezni, mivel tudtuk, hogy a Debrecen néhány napja nemzetközi mérkőzést játszott, ennek ellenére nem változtatott túl sokat a kezdőjén – értékelt a mérkőzést követően Gerliczki Máté. – Azzal is tisztában voltunk, hogy a Loki folyamatosan a labdakihozatalra törekszik. Sajnos ez a magas presszing nem működött, ráadásul nagyon korán meg is szerezte a DVSC a vezetést. A bekapott találatot követően próbáltuk rendezni a védekezésünket, ez nagyjából sikerült is, így sokkal stabilabbá vált a csapat játéka. Azzal is tisztában voltunk, hogy folyamatosan marad területünk, így előbb-utóbb lesznek majd lehetőségeink. A második félidő elejét nagyon jól kezdtük, kiegyenlítettünk, amit négy-öt elég komoly helyzet követett, de mivel ezeket nem sikerült gólra váltanunk ez megbosszulta magát. A tizenhatoson belül hibáztunk, ami végül döntően befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét.

A Kisvárda a soron következő fordulóban Diósgyőrbe látogat.