Szombaton már a negyedik fordulót rendezték a labdarúgás harmadik vonalában. Vármegyebeli csapataink felemás sikerrel zárták a kört, míg a Kisvárda tartalékcsapatának egy gól is elég volt a három ponthoz, addig a Sényőnek a három gól is kevés volt az egy ponthoz is.

Az immáron Csernijenko Ruszlannal a kispadján a Gyöngyöst fogadta. A pont nélküli hevesiek ellen Nikita Honcsar találatával szerezték meg a három pontot és ezzel zsinórban a harmadik győzelmüket aratták.

– Nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az első félidőben voltak lehetőségeink, hogy több góllal is vezessünk, akkor kicsit könnyebben tudtuk volna a második játékrészt átvészelni. Összességében többet birtokoltuk a labdát, nagyon fontos három pontot szereztünk, ez alapot tud adni a folytatáshoz – értékelte a találkozót Csernijenko Ruszlan, a Kisvárda II. edzője.

Az Újpesti Labdarúgó Centrumban ugyan a hazai csapat szerezte meg a vezetést, a Sényő azonban öt perc alatt fordított a második félidő elején, majd a hajrában még egyszer eredményes volt. Ezért azonban nem járt pont, hiszen a UTE második számú együttese tíz perc alatt négyet is berámolt, így a Fiumei Viktor és Imrő László edzette gárda vereséggel tért haza a fővárosi túráról.

– Elég rossz érzés, hogy idegenben tudunk rúgni három gólt és az még egy döntetlenre sem elég – kezdte érdeklődésünkre Fiumei Viktor. – Az első félidőben kiegyenlített játék folyt, ennek ellenére az utolsó percekben mégis gólt kaptunk. Nagyon jól jöttünk ki a második félidőre, pár perc alatt fordítottunk. Talán ha sikerül még rárúgnunk egy gólt, akkor másként alakult volna a mérkőzés. Egy sérülés miatt azonban változtatni kényszerültünk, amely után kicsit szétestünk, főleg a védelem, ezt tíz perc alatt ki is használta ellenfelünk – zárta Fiumei Viktor.

Hétvégén a Mol Magyar Kupa-forduló miatt nem rendeznek bajnoki fordulót, a Kisvárda II. legközelebb augusztus 30-án, szerdán a DEAC vendége lesz. A Sényő-Carnifex FC viszont érdekelt a sorozatban, szombaton Putnokon lépnek pályára.