Továbbra is bravúros formában versenyzik Ujváry Zoltán, aki a lett Liepaja után a cseh Brumov-Bylnicében mérettette meg magát, ahol a Baltikumhoz hasonlóan ugyancsak egy UCI C1-es kategóriás viadalt rendeztek, amelynek az egykori uszoda területén kialakított kerékpárpark adott otthont.

Magabiztosan kezdett

Az év végi világkupafutamokra hangoló kiválóság önbizalomtól duzzadva érkezett meg a verseny helyszínére, majd jutott be magabiztosan a döntőbe, ahol csak egy hajszállal maradt le a dobogóról, így végül az előkelő negyedik helyen zárt, melynek révén ráadásul nem kevesebb, mint 110 UCI világranglista ponttal gazdagodott. A tíz nemzet részvételével zajló viadal erősségét jól tükrözi, hogy azt az olimpiai bronzérmes brit Declan Brooks nyerte, aki hazájában igazi celebnek számít.

– Ez egy elég rövid verseny volt, pénteken este érkeztem meg Csehországba, akkor még volt lehetőségem gyakorolni a pályán is, majd másnap le is ment a selejtező és a döntő is – mondta el megkeresésünkre Ujváry Zoltán. – A kvalifikációból harmadikként jutottam tovább. A döntőben az első köröm remekül sikerült, a másodikban azonban volt egy kisebb hibám, így negyedik lettem, amivel azt hiszem, hogy maximálisan elégedett lehetek, mivel nagyon erős mezőny gyűlt össze, talán még egy picit erősebb is, mint Lengyelországban.

Zoli versenyprogramja idehaza folytatódik, szeptember 16-án ugyanis Debrecen ad otthont a BMX Freestyle Magyar Kupa harmadik fordulójának.