Egyelőré még nem szabad messzemenő következtetéseket levonni a vármegyei másodosztály első fordulóinak eredményeiből, ellenben az tökéletesen látszik, hogy a három csoportban kik azok, akik magabiztosan, győzelmekkel indítottak.

Hibátlanok összecsapása

A Pannónia Zrt. csoportban a Tiszalök mellett az Encsencs és a Szakoly is remekül kapta el a rajtot, míg a 2. számú csoportban a Gergelyiugornya, a Vaja és a Gyulaháza is makulátlan.

A 3. számú csoportban ellenben még négy olyan csapat is van, aki még nem talált legyőzőre: a Nagydobos, a Csengersima, a Nyírvasvári, valamint a Vámosoroszi. Ráadásul a bajnokság harmadik fordulójában utóbbi éppen a Nagydobost fogadja.

– Ugyanúgy készülünk erre a mérkőzésre is, mint bármelyik másikra – mondta el lapunk megkeresésére Imre Zsolt, a Vámosoroszi játékos-edzője. – Az utóbbi évek legerősebb Nagydobosa az idei, akik ellen nagyon szervezetten és koncentráltan kell futballoznunk, hiszen csak így lehet esélyünk a győzelemre. Egyértelmű, hogy hazai pályán nyerni szeretnénk, de ehhez az kell, hogy minden egyes játékosunk a tőle telhető legjobbját nyújtsa.

Magabiztosan kezdtek

A Vámosoroszi a Kocsord, majd a Fehérgyarmat gárdáját is magabiztosan győzte le, ráadásul a Vármegyei Kupában is továbbjutott, ezen a három mérkőzésen pedig még gólt sem kapott.

– Az idei bajnokságnak úgy indultunk neki, hogy a cél valamelyik dobogós hely megszerzése, de ha úgy adódik, akkor talán még a bajnoki trófea elhódítása is reális lehet, de nem akarunk a játékosaink vállára túl nagy terhet tenni – folytatta felvezetését a tréner. – A pontvadászat mellett a Vármegyei Kupát is a lehető legkomolyabban vesszük. Természetesen nagy öröm, hogy továbbjutottunk, a következő ellenfelünkkel szemben is erre törekszünk.

Persze a Nagydobos sem feltartott kezekkel érkezik, hogy is tenné ezt, hiszen az első két fordulóban rendesen kitömte az ellenfelei hálóját, a Tisztabereknek négy, míg a Szatmárcsekének kilenc gól lőtt, miközben csak egyet kapott. Öröm az ürömben, hogy az Újdombrádtól egy szoros meccsen kikapott a kupában, így attól a sorozattól már elbúcsúzott.

Fel kell mérni az erőviszonyokat

– Erre az idényre próbáltunk egy jóval erősebb keretet kialakítani és ez eddig úgy tűnik, hogy sikerült – vélekedett Kósa József, a Nagydobos edzője. – Jól kezdtük a bajnokságot, de ettől még nem szabad elájulnunk. Ugyanúgy kell készülnünk a továbbiakban is, pláne most, amikor egy igencsak jó csapathoz utazunk. Fel kell kötnünk azt a bizonyos alsóneműt, hogy esélyünk legyen sikerrel venni ezt az akadályt is. Elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy mire lehetünk képesek idegenben egy jó csapat ellen, mivel erre építhetünk a szezon további részében is. Azt már tudjuk, hogy hazai pályán mindenkire veszélyt jelenthetünk.

A találkozót szeptember 9-én szombaton, 16 órától rendezik.