A profi sportban az edzőség nem egy életre szóló munka, az elmúlt évek alapján pláne nem az Kisvárdán.

Mint ismert, Mátyus János kedden lemondott a vezetőedzői pozícióról, a klub pedig másnap bejelentette a tréner utódját, Feczkó Tamást. Noha hétvégén még csak a tizenharmadik fordulóját rendezik az NB I.-nek, ebben a szezonban már a negyedik vezetőedző ül le a csapat kispadjára. Ennek apropóján összeszedtük, az élvonalban eltöltött eddigi öt és fél szezonban kik irányították a kisvárdai csapatot.

A klubtörténet első NB I.-es idénye a csapatot feljuttató Kondás Elemérrel kezdődött, aki csak két mérkőzést kapott az első osztályban, őt ideiglenesen Kocsis János váltotta, mígnem végleges megoldásként megérkezett Dajka László. A következő szezont már Miriuta László irányításával indította a rétközi együttes, ő a nyolcadik forduló után furcsa körülmények között távozott. Dajka ezúttal beugróként vette át a csapatot, a végleges megoldás pedig február elején született meg Bódog Tamás kinevezésével, akivel jól is ment a csapatnak, ám ő nyáron a Honvédot választotta.

Az őt követő Supka Attila a klub NB I.-es történetében az első és máig egyetlen edző, aki egy teljes szezont teljesített a Kisvárda kispadján. Ez volt a 2020-2021-es idény, amikor tulajdonképpen felemelkedésbe kezdett az együttes és a szezon végén az ötödik helyen zárt. A vezetőség nyáron mégis a „megfrissülést” választotta és nem hosszabbította meg a tréner lejáró szerződését.

Így érkezett Joao Janeiro, akivel kiválóan kezdett a csapat, ám a DAC elcsábította őt, ami a portugálnak is kedvezett és a kisvárdai klubnak is sikerült megegyeznie a dunaszerdahelyiekkel. Az őszi szezon maradék öt meccsére az addigi asszisztensedző, Erős Gábor lett a megbízott vezetőedző. A saját nevelésű tréner jól teljesített, így tavasszal is ő irányíthatott, ám a pro-licenses képesítést Révész Attila adta, a jegyzőkönyvbe ő került be vezetőedzőként. A sportigazgató egy mérkőzésen minden értelemben vezetőedző volt, amikor Erős koronavírus-fertőzés miatt nem ülhetett le a kispadra. Mint ismert, a klub történetének legsikeresebb idénye volt ez, a Várda ezüstérmet szerzett az NB I.-ben.

A licenckérdésre azonban megoldást kellett találni, emiatt a nemzetközi kupaszerepléssel induló 2022–2023-as idényben már Török László volt a csapat vezetőedzője. Hozzá kell tenni, hogy Erős itt is vezetőedzői jogkörrel felruházott asszisztens volt.

Jó rajt után hul­lámvölgybe került a gárda, emiatt ­Milos Kruscsics ­személyében tavasszal megint új vezetőedzőt köszönthettünk ­Kisvárdán. A bennmaradás meglett, ám a csapat játéka a következő (jelenlegi) idény elejére sem javult, ezért közös megegyezéssel a szerb is távozott. Először megint ideiglenes megoldás született, az NB III.-as csapatot irányító Gerliczki Máté kapott lehetőséget, majd három meccs után érkezett Mátyus János. Így jutottunk el ide, amikor a 48 éves tréner egy győzelem és öt vereség után lemondott.

Az azóta kinevezett Feczkó Tamás öt és fél idény alatt a tizennegyedik olyan tréner lesz, aki tétmérkőzésen irányítja a kisvárdai csapatot.

A Kisvárda vezetőedzői az élvonalban

(A név mellett a bajnoki mérleg az edző irányításával)

2018–2019

Kondás Elemér 0 győzelem 0 döntetlen 2 vereség

Kocsis János 0 győzelem 0 döntetlen 2 vereség

Dajka László 10 győzelem 8 döntetlen 11 vereség

2019–2020

Miriuta László 3 győzelem 1 döntetlen 4 vereség

Dajka László 3 győzelem 2 döntetlen 6 vereség

Bódog Tamás 6 győzelem 3 döntetlen 5 vereség

2020–2021

Supka Attila 12 győzelem 10 döntetlen 11 vereség

2021–2022

Joao Janeiro 7 győzelem 2 döntetlen 3 vereség

Erős Gábor 9 győzelem 9 döntetlen 3 vereség

Révész Attila (beugróként) 1 győzelem 0 döntetlen 0 vereség

2022–2023

Török László 8 győzelem 9 döntetlen 7 vereség

Milos Kruscsics 2 győzelem 4 döntetlen 3 vereség

2023–2024

Milos Kruscsics 1 győzelem 1 döntetlen 1 vereség

Gerliczki Máté 0 győzelem 0 döntetlen 3 vereség

Mátyus János 1 győzelem 0 döntetlen 5 vereség