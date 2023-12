Múlt héten véget ért az őszi szezon az NB II.-ben, a csapatok azonban nem vonulhattak pihenőre, hiszen ezen a hétvégén a csapatok lejátszották a tavaszi félszezon első mérkőzéseit. A Nyíregyháza Spartacus vasárnap Siófokon lépett pályára. A Balaton-parti várost a mérkőzésnap reggelén hólepel fedte be, a délelőtti órákban vegyes halmazállapotú csapadék hullott, így a csapatokat latyakos pálya fogadta, amely rá is nyomta a bélyegét a játék minőségére.

Tímár Krisztián két helyen változtatott előző heti győztes tizenegyén, a kapuban Dala helyett Fejér kezdett, míg elöl Ramost Novák váltotta. A félidő első felében a Szpari irányította a játékot, nagyobb helyzet mégis a hazaiak előtt adódott, Szedlár azonban tizenegy méterről mellé lőtt. A hajrában azonban már nem hibáztak, Kitl jól érkezett egy szögletre és megszerezte csapatának a vezetést. Nem sokkal később potyagóllal egyenlített a Nyíregyháza.

A játékrész végén Dénes megkapta a második sárga lapját, így emberhátrányba került a Siófok. Fordulás után tördelni a játékot a hazaiak, nekik tökéletesen megfelelt a döntetlen. Nagy energiákat mozgatott viszont a vendégcsapat a győzelem megszerzése érdekében. Erőfeszítéseiket a hajrában siker koronázta. Öngóllal vették át a vezetést, a hosszabbításban aztán Németh Barnabás biztosította be a győzelmet.

NB II, 18. forduló

Siófok–Nyíregyháza Spartacus 1–3 (1–1)

Siófok, 150 néző, v.: Pillók Ádám (Baghy, Ország).

Siófok: Hutvágner – Major, Varjas, Varga B. – Girsik Á. (Vékony, 61.), Kovács B., Kitl M., Schildkraut – György. (László, 61.), Szedlár – Dénes. Vezetőedző: Dragan Vukmir. Nyíregyháza: Fejér – Rjaskó M., Alaxai, Gengeliczki – Farkas B., Sigér Á., Kesztyűs B. (Gresó, 83.), Kovácsréti (Nagy B., 63.) – Nagy Dominik (Herjeczki, 63.), Géresi (Németh B., 83.) – Novák Cs. (M. Ramos, a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Kitl M. (38.), ill. Géresi (40.), Varjas (87., öngól), Németh (90+3.). Kiállítva: Dénes (43.).