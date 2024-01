Ma már inkább elhatározás kérdése a szabadidős sportolás, mint luxus, hiszen aki igazán akarja, egyetlen mozdulattal felránthatja a lábára futócipőt, az ingyenes közösségi sportprogramok pedig tálcán kínált lehetőséget nyújtanak az egészségmegőrzésre. Nem kell messzire menni a jó példáért, a Mozdulj, Nyíregyháza! ebben az évben is gazdag kínálattal várja a városlakókat, mindenki találhat a kedvének és edzettségének megfelelő mozgásformát a város 23 helyszínén. A hangulatos órák hívószót jelentenek a mozgásra, ahogyan azok az oktatók is, akik szakmaiságukkal a kezdetektől erősítik a Mozdulj, Nyíregyháza! csapatát. Közéjük tartozik Vámosi Istvánné gyógytornász is, akit arra kértünk, meséljen, ossza meg tapasztalatait.

Egyensúlyfejlesztő gyakorlatok

– Minden úgy kezdődött, hogy elmentem egy zumbaórára. Már az első alkalommal láttam, hogy ez egy sikeres kezdeményezés lesz, mely alapvetően a jó hangulatú közösségi edzésekre épít. Beszélgettem a szervezőkkel s kiderült, azt szeretnék, ha minél szélesebb réteggel megszerettetnék a sportolást. Azt javasoltam, hogy a középkorúakat és az idősebbeket is szólítsuk meg a lassabb, koncentrált mozgássorokra épülő foglalkozásokkal, hiszen nem mindenki bírja a tempós órákat, az intenzív terhelést. Gyógytornászként a csontritkulás, az esésmegelőzés-tornát, a gerinctornát ajánlottam, s a szervezők vevők voltak rá. Elkészítettem az első turnusra szóló tervet, átlapoztuk Hornyák Enikővel (a programsorozat felelőse, szerk.,), s bevallom, azt hittem jó, ha lesznek öten-hatan az első órámon, ehhez képest 30 fővel telt meg a terem. Óriási élmény volt. Aki ismer, jól tudja, a hivatásomban kulcsszerepe van a prevenciónak, a szemléletformálásnak, fontosnak tartom, hogy eljuttassam az emberekhez az üzenetet: sosem késő elkezdeni mozogni! Annak pedig kiváltképp örülök, hogy a gondosan elültetett mag, az évek alatt szépen szárba szökkent, s immár 11. éve nincs lemorzsolódás, a közép- és az idősebb korosztály is egyre inkább tenni akar az egészségéért. Nemcsak a saját tapasztalatom, de a programban részt vevő gyógytornász kollégák is elmondják, óráikra bejár a 70 pluszos öreg úr ugyanúgy, mint a fiatal, s turnusról turnusra sok az ismerős arc, ami azt jelenti, nem kopik az érdeklődés – mondta Vámosi Istvánné Marika. Majd azzal folytatta, egy bizonyos kor felett számolni kell az öregedéssel, s nem mindenki öregszik egyforma tempóban.

– Sokkal gyorsabban leépül, aki csak otthon ücsörög a nyugdíjas évei alatt. Lassúvá, csoszogóssá válik. Az öregedés az izom- és csontrendszerre, az inak rugalmasságára is kihat. Megjelennek az egyensúlyproblémák, az elesés következtében kialakuló csonttörések immobilizációhoz vezetnek. Az esésmegelőzés torna speciálisan az egyensúlyérzéket őrzi meg. Másik probléma idősebb korban az izomtömeg- és izomerő-csökkenése az alsó végtagon, ezért a tematikusan felépített foglalkozásokon nagy hangsúlyt kap a láb, a csípő, a törzs izomzatának az erősítése. A gyakorlatok funkcionálisak, olyanok, melyekkel az izmok ereje, a csontok rugalmasanyag-tartalma minél tovább fenntartható. Ezen túlmenően a rendszeres mozgás segíti az anyagcserét, javítja a keringést, s az agyat is karbantartja. Torna közben koncentrálni, figyelni kell, lemásolni a gyakorlatokat, az érzékszervek aktivizálása karbantartja az agyi funkciókat – sorolta a szakember az aktív életmód pozitív élettani hatásait. Hozzáfűzte, a foglalkozásokról „mindenki hazavisz magával valamit”, olyan tudást, amit a mindennapi mozgás során hasznosíthat.

Csontritkulás mozgásprogram a Continental Arénában szerdánként reggel Vámosi Istvánnéval

Nincs két egyforma óra

– Rohanó világban élünk, mégis mozgásszegény életmódot folytatunk, pedig a mozgás meghatározza életminőségünket. Több évtizede tartok a városban aerobikot, mi, oktatók, önmagunkban nem vagyunk képesek olyan tömegeket megmozgatni, mint a Mozdulj, Nyíregyházában. Óriási segítség az embereknek, hogy ingyen sportolhatnak, és innentől kezdve csak az akaratukon, kitartásukon múlik, mennyire válik életük részév a testmozgás. Úgy gondolom, a szemléletformálásban a hosszú és kitartó munka térül meg, s a város egy nagyon fontos dologba fektet be ezzel, az emberek egészségébe – erről már Lugosi Mónika beszélt lapunknak. A pedagógus, aerobikoktató személyes példáján keresztül két foglalkozáson is át tudja adni a sport szeretetét, alakformálóórát és piláteszt tart.

– Mindkét mozgásforma népszerű a hölgyek körében, s könnyű dolgom van, mert a gyakorlatok kimeríthetetlen tárházából válogathatok. Az órákat alapos bemelegítéssel indítjuk, majd fokozatosan emeljük a tempót, dolgoztatjuk a szervezetet, a szívet a keringést, az izomzat erősítésére hagyunk bőven időt, a levezető, nyújtó gyakorlatokkal megnyugszik a szervezet az óra végére. Számtalan gyakorlatsor van az ember fejében, de a csoport kívánságait is szem előtt tartom. A hölgyek fogyni akarnak, általában ez a kitűzött cél, amihez persze nemcsak a mozgás kell, hanem azok a tanácsok is, melyekről az órák végén beszélgetünk. Nagyon jó csapataim vannak, vidámak, barátságosak, foglalkozásokon kívül is összejárunk. A közösségi sport erre jó, erősíti a kapcsolatokat, segít a mentális jólétben. Január 29-től újraindul a Mozdul, Nyíregyháza! várok mindenkit szeretettel.