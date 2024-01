Nagy Bendegúz neve is jól cseng a hazai országúti kerékpáros szcénában, hiszen a még mindig csak huszonegy esztendős kerekes már a nemzetközi mezőnyben is ért el kiemelkedő eredményeket. Ennek kapcsán persze kíváncsiak voltunk, hogy miképpen is lett belőle kerékpárversenyző és, hogy melyek eddigi pályafutásának azon mérföldkövei, amelyek büszkeséggel töltik el.

Kiskorától vonzotta a sport

– A kerékpársport volt az, ami mindig is vonzott, viszont amikor még egészen kicsi voltam, akkor nem volt túl sok lehetőség Nyíregyháza környékén, így először a triatlonnal próbálkoztam – mondta el a Kelet-Magyarország és a Szon.hu podcastjében Nagy Bendegúz. – Egészen addig triatlonoztam, míg meg nem szűnt az akkori csapatom, melyet követően a ViniBike-hoz kerültem, ahol már csak bringáztam. Ezt követően Debrecen felé vettem az irányt, két évig a DKSI versenyzője voltam, majd három szezonon át a budapesti Epronex-Hungary gárdáját erősítettem. Idén pedig az újonnan életre hívott Karcag Cycling színeiben folytatom.

Bendegúz igazi mindenesnek számít, vagy ahogyan a kerékpársportban nevezik „rouleur”, persze ez nem akadályozza meg abban, hogy egyénileg is legyenek kiemelkedő eredményei.

– Az egyik legjobb versenyem az a tavalyi Székely Körverseny volt, ahol végre-valahára meg tudtam mutatni, hogy mire vagyok képes – folytatta a jelenleg Budapesten tanuló sportoló. – Számomra az volt az a verseny, ahol mondhatni, hogy kijött a lépés. Az azt megelőző évből pedig a Visegrád 4 Kerékpárverseny Szlovák Nagydíját emelném ki, ami egy rettenetesen nehéz, közel háromezer méternyi szintet tartogató körpályán zajlik, így érthető módon nem túl sokan szoktak eljutni a célvonalig. Egy idénnyel korábban már volt arra lehetőségem, hogy feltérképezzem a penzumot, amely már akkor is elnyerte a tetszésem. Hatalmas dolog volt 2022-ben egyedüli magyarként célba érni, és ezzel megszerezni a legjobb magyar versenyzőnek járó megkülönböztető trikót.

Nem szabad elmenni a tavalyi országos bajnokság mezőnyversenye mellett sem, amelynek az NYKSE társszervezésében Pannonhalma adott otthont és, ahol Bendegúz egy darabig tartani tudta a lépést a jelenkor legjobb hazai bringásával, a korábban a Giro d’Italián néhány nap erejéig még a rózsaszín trikót is viselő Valter Attilával.

Szökésben Valter Attilával

– Ez is egy érdekes történet, mivel az országos bajnokságra való felkészülésem nem sikerült túl jól, mindezek ellenére egy rövid időszak erejéig tartani tudtam a lépést a hazai országúti kerékpársport jelenlegi legerősebb versenyzőjével – tekintett vissza erre a nem mindennapi dologra a kerekes. – Ez egy nagyon komoly visszacsatolása volt annak, hogy megéri keményen dolgozni és, hogy a jövőben még több munkát fektessek az edzéseimbe. Attila azon a napon elképesztő erőt mutatott, megmutatta, hogy a hazai tehetségeknek bőven van még hová fejlődnie.

A Karcag Cycling kiváló lehetőséget kínált a nyíregyházi sportoló számára, aki nem is gondolkodott túl sokat miután a számos vármegyei érdekeltséggel rendelkező egylet megkereste.

– Stubán Ferenc invitálására csatlakoztam a Karcag Cycling keretéhez, amikor megkerestek nem is gondolkoztam túlságosan sokáig – ecsetelte Bendegúz az idei év lehetőségeit. – Nagyon várom már az idény rajtját, hiszen kiváló versenyprogramot rakott össze a szakmai stáb, egy viszonylag hosszú olaszországi edzőtáborral kezdünk, melynek során két nagyon komoly olasz dilettanti versenyen is rajthoz állunk, úgyhogy ígéretes szezonra van kilátásunk. A keret tudatosan lett összerakva, sok ismerős arccal, Hrenkó Norberttel és Solymosi Mártonnal évek óta ismerjük egymást, de azért van egy-két új srác is a sorban, de ők is nagyon jó fejnek tűnnek, így szerintem nagyon jó közeg épül majd. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a csapatvezetésnek köszönhetően már a hivatalos edzőtábor előtt Olaszországban készülhetek az egyik partnercsapatunknál, a So.lme-Olmonál. Sajnos mivel a tavalyi évem nagyon rosszul sikerült, így az idei szezon elsődleges célja az, hogy bebizonyítsam, hogy helyem van a magyar kerékpársportban, éppen ezért igyekszem ezt a Karcagi Sportegyesület által kapott lehetőséget meglovagolni, így pedig a saját és a csapatom hírnevét is öregbíteni.

Olaszország felé veszik az irányt

A Karcag Cycling első idei versenye a február 24-i olasz Coppa San Geo lesz, amelyet sokan utánpótlás világbajnokságként emlegetnek és amelynek rajtjánál Nagy Bendegúz mellett a másik nyíregyházi kiválóság, Hrenkó Norbert is ott lesz.

– Az egy nagyon komoly verseny, már a rajt után 60-65 kilométer/órás a tempó, így ott már az is hatalmas sikernek számít, ha sikerül eljutni a célvonalig – zárta a beszélgetést Nagy Bendegúz.