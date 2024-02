A Vasas elleni vereséggel végleg eldőlt, hogy a Fatum-Nyíregyháza az ötödik helyen végez az alapszakaszban, így idegenben kezdi meg majd a rájátszást a három nyert mérkőzésig tartó negyeddöntőben. Addig azonban még vár egy feladat Tóth Fruzsináékra, szombaton a MÁV Előrét látják vendégül a Continental Arénában az alapszakasz utolsó fordulójában.

A fehérváriak a harmadik helyen állnak jelenleg, de vereség esetén még visszacsúszhatnak a negyedik pozícióba, ezért bizonyára mindent megtesznek majd a sikerért. December elején a MÁV Előre nyerte a két csapat meccsét, fűti tehát a visszavágás vágya a hazaiakat.

– Ez lesz az alapszakasz utolsó meccse, és egy olyan csapatot fogadunk, amely nagyon jól játszik ebben a szezonban. Úgy érzem jól dolgoztak a lányok az edzéseken, és az Újpest elleni meccs után visszatértünk a jó útra, amit a Vasas elleni első két játszma is bizonyított. Nagyon fontos lenne, hogy győzzünk a hétvégén, remélem sok szurkoló is támogat majd minket ebben – mondta Adrian Chylinski vezetőedző.

Az elmúlt hetekben több játékossal is tárgyalt a klub. Két lengyel és egy kanadai röplabdással egyeztetett a Fatum-Nyíregyháza, és bár mindannyian szívesen jöttek volna, csapataikkal végül nem sikerült megállapodni, így nem változik a keret.

– Három jó játékossal tárgyaltunk, megvolt az anyagi hátterünk, de sajnos nem sikerült szerződést kötnünk. Csak olyan röplabdásban gondolkodtunk, aki valóban segítséget jelent, mindenáron nem akartunk új játékost. Akkor inkább előre tekintünk, és a jövőt kezdjük el tervezni – tette hozzá a vezetőedző.