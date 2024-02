A második játszmát ott folytatta a Fehérvár, ahol az elsőt abbahagyta, gyorsan előnybe kerültek, Pallag Ágnes pontjával már négy volt közte. Remekül blokkoltak, pontosabban, kevesebb hibával játszottak a vendégek, Adrian Chylinski ismét magához rendelte övéit. A rövid pauza nem hozott változást, Anderssonék irányították a játékot, az ő akaratuk érvényesült. Dvoracekkel ebbel a játékrészben sem tudtak mit kezdeni a mieink, az amerikai játékos rendre ponttal fejezte be a támadásokat, mellette Pallag Ágnes játszott hasznosan. Hazai oldalon, annak ellenére, hogy sok ütését blokkolták, Nina Kocics játszott ponterősen, mellette Ivana Jeremics dicsérhető. Orosz pontot érő sáncával ismét kialakult a tíz pontos különbség, a játszmát Markovic zárta le.

A harmadik szettet tüzesebben, élesebben kezdte a Nyíregyháza. Pontosabban támadtak, és ászokat is szerváltak, Lászlop Alexandra sáncával már kétszer annyi pontnál jártak, mint ellenfelük. Cseréltek a vendégek, a beálló Matos Duran három ponttal lopta a távolságot. A Jeremics-Kocics duó azonban jól muzsikált, őrizte előnyét a Fatum. A végjátékban Szabi Lili jeleskedett, Galvao blokkja zárta le a szettet.

Jól kezdte a negyed szettet a Fatum, különösen Kocics volt elemében, az elején megszerzett előnnyel jól sáfárkodtak Szabó Liliék. Ivana Jeremics játszmalabdához juttatta a hazaiakat, Nina Kocics pedig élt is az első lehetőséggel. Egyenlített a Fatum, jöhetett a döntő játszma.

Szorosan alakult a záró szett, felváltva szerezték a pontot a csapatok, két remek nyíregyházi sáncot követően azonban három pontos hazai előnnyel fordultak a felek. A folytatásban megőrizte előnyét a Fatum és ezzel megnyert a mérkőzést.

Fatum-Nyíregyháza–MÁV Előre 3:2 (–15, –14, 15, 19, 10)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Szabó P., Horváth M.

Nyíregyháza: Galvao 3, Jeremics 19, Lászlop 4, Kocics 21, Szabó L. 8, Carabali 11. Csere: Tóth F. (liberó), Földi 1, Tóth D., Antivero. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

MÁV Előre: Orosz 6, Michalewicz10, Markovic 7, Andersson 8, Dvoracek 19, Pallag 12. Csere: Kovács (liberó), Király-Tálas, Matos Duran 4. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (22 perc): 2:2, 4:8, 9:15, 11:16, 15:21. 2. játszma (22 perc): 0:2, 3:7, 6:12, 10:16, 11:19, 13:23. 3. játszma ( 22 perc): 2:2, 9:6, 13:9, 16:10, 23:14. 4. játszma (26 perc): 1:3, 8:5, 14:10, 19:16, 24:19. 5. játszma (13 perc): 3:3, 5:5, 8:5, 11:7, 14:9.