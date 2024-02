Győrben rendezik a labdarúgó NB II. 22. fordulójának rangadóját, ahol a listavezető Nyíregyháza Spartacus FC az ugyancsak a feljutásért küzdő ETO FC Győrhöz látogat. A két gárda között jelen pillanatban nyolc pont a differencia, így koránt sem mindegy, hogy a Szpari még inkább el tud-e távolodni legfőbb riválisától, vagy a Győr kezdi-e meg a felzárkózást.

Sokat nyerhetnek a meccsel

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem nézzük a tabellát – kezdte a találkozó felvezetését a Nyíregyháza vezetőedzője, Tímár Krisztián. – Tudjuk azt, hogy mit nyerhetünk ezzel a mérkőzéssel, a céljaink eléréséhez pedig igenis szükséges ennek a három pontnak a begyűjtése is. Nyilván idegenben ez nem lesz könnyű, de képesnek tartom rá a csapatot, hogy akár ezt is véghez vigye.

A találkozó presztízsét jól mutatja, hogy televíziós összecsapás lesz, ráadásul ezt követően a kupában, majd egy újabb tévés meccsen lesz érdekelt a gárda, ami azért egy kissé felborítja a csapat bioritmusát.

– Az élsportolók mindennapjaihoz hozzátartozik az utazás és az idegenbeli játék – folytatta a tréner. – Most egy olyan időszak jön, amikor kétszer játszunk idegenben, a köztes időszakot pedig egy hotelben töltjük majd, ahol ugyanúgy el kell végeznünk a munkát. Természetesen komolyan vesszük a Szentlőrinc elleni kupamérkőzést is, mivel mind a két fronton szeretnénk helyt állni, így azon a meccsen is a lehető legerősebb kerettel fogunk kiállni. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, most a Győr elleni mérkőzésre fókuszálunk.

– Mivel a Győrnek nagyon kell ez a győzelem, így arra számítok, hogy hazai pályán nekünk fognak esni, mi pedig megfelelő stratégiával ezt megpróbáljuk majd áthidalni – zárta gondolatait Tímár Krisztián.

Edzőt váltott az ETO FC Győr

A találkozó krónikájához tartozik, hogy a Győr közben megköszönte Antonio Munoz vezetőedző munkáját, akinek a helyére a DVTK-tól távozó Kuznyecov Szergejt nevezte ki, így a hétfő esti mérkőzésen már ő irányítja a hazaiakat.