Elérkezett az alapszakasz vége a férfi kosárlabda NB I./B Piros-csoportjában. A Hübner Nyíregyháza BS számára még az utolsó fordulónak is van tétje, ám szerencsére már nincs akkora nyomás a csapaton, mint ami lényegében az egész idényben megvolt.

A Blue Sharks múlt hétvégén a debreceni vereségével együtt is biztosan bejutott a rájátszásba! A Cápákkal együtt a TF-Budapest, valamint a Cegléd is 11–14-es mérleggel áll és a MEAFC is elérheti a tizenegy győzelmet. Az biztos, hogy a Nyíregyháza és a TF párosából valamelyik gárda 12 sikerrel zár, hiszen vasárnap egymással játszanak a csapatok. A mieink vereség esetén csak a ceglédivel és a miskolcival hasonló mérleggel fejezhetik be az alapszakaszt, ilyenkor a három gárda egymás elleni eredményeit kell alapul venni, ebből az összevetésből pedig a Blue Sharks jön ki legjobban – ez a magyarázat arra, miért biztos a rájátszásrészvétel.

Innentől az a kérdés, hogy Bus Ivánék hányadik helyről kezdik a playoffot. A Cápák úgy lehetnek hatodikak, ha legyőzik a TF-et és a CKE kikap Salgótarjánban. Nyíregyházi és ceglédi siker esetén hetedikek a mieink, miként úgy is, ha kikapnak és összejön a már említett háromcsapatos pontegyenlőség. A Blue Sharks akkor lenne nyolcadik, ha vereséget szenved és a Cegléd győzelmet arat, vagy akkor, ha a Nyíregyháza, Cegléd, MEAFC trió egyike sem nyer.

Az élen is lehet még változás, hiszen a Pécsnek minden bizonnyal nyernie kell ahhoz, hogy megőrizze első helyét és ne engedje át azt a MAFC-nak. A Vasas már biztosan harmadik. Mindez azért fontos, mert a Blue Sharks a három csapat valamelyikével találkozik majd a negyeddöntőben, de ezzel ne is foglalkozzunk addig, amíg nem biztos a Nyíregyháza helyezése! Merim Mehmedovic sem teszi.

– Ez is nagyon nehéz mérkőzés lesz, mert mindkét csapatnak fontos – mondta el a nyíregyházi csapatot irányító szakember. – A TF győzelmi kényszerben van, míg mi már bent vagyunk a nyolcban, a helyezésünk még kérdéses. Van olyan lehetséges negyeddöntős ellenfél, amelyik jobban fekszik nekünk, más kevésbé, de mindegy, kivel játszunk, mert a rájátszásban új bajnokság kezdődik. Jó érzés, hogy ilyen erős társaságba jutottunk. Sok meccset játszottunk egymás után, amik nagyon fontosak voltak. Minden héten gondolkodhattunk a különböző forgatókönyveken, ezen a héten próbáltam egy kis terhet levenni a fiúkról. Ettől függetlenül mindent bele fogunk adni.

– A TF-nek van egy erős centere Anda Dávid személyében, két ugróembere, Kelenföldi Domonkos és Karosi Gergely, valamint ott van Dancsecs András, aki bármikor képes húsz pont felett dobni. Nekünk valószínűleg lesz hiányzónk, ezért változtatni kell a szerkezetünkön, de eddig is megoldottunk minden feladatot, ezért most is optimista vagyok – tette hozzá a tréner.

A találkozót vasárnap 18 órától játsszák a Continental Arénában.