Női focistáink is folytatták a bajnoki pontvadászatot. A legmagasabban jegyzett, NBV II-es Szpari a nyitányon Egerben kikapott, viszont vasárnap a hazai premieren nyert a Hatvan ellen. Az utánpótláskorúak szintén felemásan szerepeltek. A 16 éveseknél a Szpari a megyei derbin magabiztosan aratott gólzáporos győzelmet a kisvárdaiak ellen, előtte a Hatvan ellen is diadalmaskodott, így a csoport élén áll. Szalanics Dóra a két meccsen hatszor volt eredményes, és a hét végén az NB II-es csapatban is kapuba talált. (Nyilatkozatok:nyiregyhazaspartacus.hu)

Női NB II., Keleti csoport

Nyíregyháza Spartacus – Hatvan 4-2 (3-1)

Spartacus: Verdes – Csábi, Bodnár (Moravszki), Bakó, Kocsis (Hrinkó), Szerb, Szondi (Kertész), Novák (Pekk), Szalanics (Benedek), Urai, Kovács (Zsigó) . Edző: Jeddi Béla

Gól: Urai (15.), Szerb (2.), Szalanics (26.), Kocsis (79.), illetve Orosz (34.), Kókai (60.).

Az előző fordulóban

Eger SE - Nyíregyháza Spartacus 4-1 (3-0)

Spartacus: Verdes - Szondi, Bodnár, Csábi, Bakó, Kocsis, Novák, Kovács, Urai, Szerb, Szalanics. Edző: Jeddi Béla.

Gól: Vig (26.), Pinté (31.), Jakab (38.), Nagy (62.), illetve Szerb (63.)