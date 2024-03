A NEKA elleni vereséget követően csütörtökön hazai pályán a Moyra-Budaörs ellen igyekezett javítani a Kisvárda Master Good SE. Buday Dániel együttese múlt héten egy négy meccses vereség szériát tört meg a Kozármisleny ellen, így pozitív élményekkel érkeztek Kisvárdára. A találkozó előtt a két gárdát hat pont és négy helyezés választotta el egymástól, igaz a vendégek három mérkőzéssel többet játszottak a házigazdáknál. Józsa Krisztián együttese az előbb említett különbségen igyekezett szűkíteni nagypéntek előtt, ez azért is volt fontos, mert a kiesőhelyen posztoló Békéscsabánál mindössze két ponttal gyűjtöttek többet eddig.

Remek, összeszedett védekezéssel kezdett a Kisvárda, a vendégek alig jutottak lövőhelyzetig. Amilyen jól muzsikáltak hátul, olyan gyengén teljesítettek elöl, sorra lőtték a kapufákat, nem akart megszületni az első találatuk, még Karnik Szabina hetese is a felső lécen csattant. Az első kisvárdai gólra több mint tizenkét percet kellett várni, akkor Mérai Maja vette be Vártok Ramóna kapuját, szintén az ő góljával volt először egyenlő az állás. A vezetést azonban nem sikerült átvenniük, mert a Budaörs kapusa sorra hatástalanította lövéseiket és tizenkét percen keresztül érintetlen maradt a hálója. A Kisvárda, a 23. percig mindössze kilenc lövést engedtek el, a másik oldalon sem záporoztak a lövések, a huszonhetedik perc elején a vendégek tizenharmadik lövése talált utat a kapuba, amellyel kialakult az addigi legnagyobb különbség, hárommal vezetett a Budaörs. A szünetig még egyet hozzátettek, így négygólos vendégvezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

Óriási lendülettel, tűzzel jött ki az öltözőből a hazai csapat, feszesen, keményen védekeztek, ellenfelük rendre passzívig támadott, elöl pedig egyre olvasztották a különbséget. Erre válaszként a Budaörstől jött az évek óta megszokott válasz, a hét a hat elleni játék, amellyel ismét ők irányították a mérkőzést. Összeszorított fogakkal küzdött a Kisvárda, Karnik Szabina vezérletével kétszer is visszakapaszkodtak egy gólra. Ennél azonban nem sikerült közelebb férkőzniük, a higgadtabban játszó Budaörs nemcsak megőrizte, hanem növelte is előnyét a végéig és elvitte a két pontot. Ahogy a mérkőzés előtt Józsa Krisztián mondta, hideg fej és forró szív kell a győzelemhez, ebből csak az utóbbi volt meg azen a találkozón.