Valljuk meg őszintén, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kerékpársportja élt már meg szebb napokat is, ellenben az elmúlt időszakban újra felvillant az a bizonyos fény az alagút végén. Nyíregyháza két legjobb országúti bringása, Hrenkó Norbert, valamint Nagy Bendegúz is egy komoly nemzetközi versenyprogrammal rendelkező klubban teker idén, miközben a BMX Freestyle-os Ujváry Zoltán matematikailag még mindig esélyes az olimpiai kvótára. Rajtuk kívül az NYKSE elnöke, Solymosi János is részt vett azon a szerdai sajtótájékoztatón, melyen a vármegye kerékpársportja került terítékre.

Újra az NYKSE színeiben

– Rengeteg extrém sportot kipróbálva végül a BMX Freestyle fogott meg – csapott bele a közepébe a sajtóeseményen Ujváry Zoltán, aki jelenleg a szakág legjobb helyen álló magyar bringása a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) aktuális ranglistáján. – Ugyan matematikailag még megvan az esély az olimpiai kvótára, de a realitásokat nézve már én is inkább a 2028-as Los Angeles-i játékokat preferálom. A kvalifikációs rendszert ismérve körülbelül 9% az esélye annak, hogy kvótát szerezzünk Párizsra. Személy szerint igyekszem minél jobban felépíteni a szezonomat, a soron következő világkupákra, valamint a környékbeli C1-es versenyekre fókuszálva. Büszkeséggel tölt el, hogy immáron az NYKSE színeit erősíthetem, a hazaigazolásban pedig a a Nyíregyházi Sportcentrum is segítő kezet nyújtott.

Az országúti szakágat tekintve Hrenkó Norbert és Nagy Bendegúz is az újonnan életre hívott, igencsak komoly versenyprogrammal bíró Karcag Cycling színeit erősíti.

– Nagy örömmel tölt el, hogy egy komoly terveket szövögető hazai csapatban folytathatom – értékelte az idei lehetőségeit Hrenkó Norbert. – Külön pozitívum, hogy a csapat vezetősége is rendre kiemeli azt, hogy Bendével nyíregyháziak vagyunk, így habár egy másik vármegye támogatását élvezzük, de a szabolcsi kerékpársport sikereiért is küzdünk.

– Próbálunk élni az adódó lehetőségekkel – ezt már Nagy Bendegúz tette hozzá. – A versenyprogramunk remek, a szakmai háttér megfelelő, a technikai feltételekről pedig nem nagyon tudok negatívan nyilatkozni. A hét második felében három kőkemény szlovén egynapos vár ránk, ahol egészen minőségi mezőnyben szerepelhetünk.

A sajtóeseményen bemutatták a vármegyénkben rendezendő idei kiemelt versenyeket is.

– Az idei évben már az MKSZ Liga Kupa-sorozat részeként szervezzük meg a Tour de Vásárosnaményt, egészen pontosan a széria nyolcadik fordulójaként – szólalt fel utolsóként Solymosi János versenyszervező. – Ez egy minőségi váltás lesz, hiszen várhatóan az eddigieknél is komolyabb mezőny áll majd rajthoz július 20-án Naményban. Természetesen idén is vármegyénk fogadja az ifjúsági világkupa-sorozat magyarországi futamán a korosztály legjobbjait. Mivel a tavalyi évben nagyon jól sűlt el az a módosítás, amit az útvonalkijelöléseknél abszolváltunk, ezért idén augusztusban is ugyanezek a penzumok teszik ki a programot, azaz Vásárosnaményban kezdünk, majd Ibrányban és Nyíregyházán szervezünk egy-egy fél szakaszt. Büszkeséggel tölt el minket, hogy minden évben a világ legjobbjai teszik tiszteletüket a régiónkban, mi pedig megfelelve az elvárásoknak remek versenyt szervezünk.

Az NYKSE elnöke reméli, hogy a srácok sikerei inspirálhatják a jövő generációját is.

– Zoli Japánban kezdte az idei évet, míg Norbi és Bende Olaszországban, ez pedig bizonyítja, hogy Nyíregyházáról is megugorható az a szint, ami a nemzetközi szerepléshez szükségeltetik.