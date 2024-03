Csütörtök este bombaformában lévő csapatok összecsapásával folytatódott az NB I.-es futsalbajnokság. A Kecskemét három győzelemmel, az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza két sikerrel és egy döntetlennel indította a felsőházi rájátszást, vagyis csupán ez a két gárda várta veretlenül a negyedik fordulót.

Az első percekben a Nyíregyháza támadott többet. Sérülés miatt ezúttal nem a válogatott Krajcsi Bence védte a hazaiak kapuját, ám Rigó Lászlóra sem lehetett panasz, hiszen a találkozó elején Gregory, Szabó Lajos, majd Öreglaki Norbert próbálkozását is hárította. Idővel Gagyi Sándornak is villannia kellett, a 13. percben pedig a kapufának köszönhették a vendégek, hogy nem kerültek hátrányba. Ekkor már a Kecskemét irányított, többet járt a labda a Stúdió kapuja előtt, s hol a kapus védett, máskor Kovács Róbert vetődött bele egy veszélyes lövésbe. A félidő utolsó másodperceiben is meleg pillanatokat úsztak meg a nyíregyháziak, akiknek jól jött a szünet.

A második játékrészben már közelebb álltak a mieink a gólszerzéshez, mint az elsőben. Dávid Richárd előbb a saját kapuja előtt mentet, majd a másik oldalon lőtt ígéretesen, Szabó Lajos pedig megpróbálta félfordulatból átemelni a kapust, de Rigó résen volt. A 28. percben veszélyes kontrát vezetett a Stúdió, ám Maneca nem találta el a kaput, de Gregorynak is volt góllal kecsegtető lövése. Perceken át a nyíregyháziak voltak pontosabbak, de Rigó bravúrozott, a harmincadik perchez érve időt is kért a Kecskemét. Nem sokkal ezután a vendégek is belehibáztak, de Gagyi védte közvetlen közelről Suscsák Máté próbálkozását. A hajrában újra a nyíregyházi kapusnak kellett tennie azért, hogy ne változzon az eredmény és tökéletesen el is végezte a feladatát, így maradt a futsalban ritkán látható 0–0.

Ez volt a Kecskemét első hazai meccse az idényben, amelyen nem szerzett gólt és a felsőházban először vesztett pontot. Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza még sosem játszott 0–0-t, de ami mindennél fontosabb, hogy négy forduló után veretlen a rájátszásban!

Futsal: NB I., felsőházi rájátszás, 4. forduló

SG Kecskemét Futsal–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 0–0

Kecskemét, v.: Czene-Joó, Juhász (Nyekita).

Kecskemét: Rigó – Bíró, Kajtár, Tomics, Szabó J. Csere: Krajcsi, Lehotai, Hajnal, Gondi, Bencsik, Suscsák, Haász, Nádudvari, Fekete. Vezetőedző: Koós Károly.

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Petró, Gyulai, Szabó L., Krajnyák, Kovács R., Haburcsák, Lakatos, Kiss, Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.