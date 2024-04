A Nyírbátori SC már nyugodtan várhatta az alsóházi rájátszás folytatását, hiszen a bennmaradást már régen biztosította (nem is nagyon volt kérdés) és a nyolcadik fordulóra az is eldőlt, hogy a lehető legjobb, vagyis a hetedik pozícióban fejezi be a bajnokságot. A klub ezzel elérte a célját, hiszen előrébb lép az előző szezonban elért helyezéséről. Az új cél az lehet, hogy az alsóház összes mérkőzését megnyerje a csapat, ehhez hétfő este hazai pályán kellett abszolválni az Újpest elleni feladatot.

Remekül kezdtek a bátoriak, Szabó Steven korai vezető góljára azonban még az első tíz percben válaszoltak a vendégek. A második félidő hozta meg a gólzáport. Megint a mieink kerültek előnybe, ám ezúttal még kevesebb ideig örülhettek. A Bátor aztán a 30. percben már harmadszor szerzett vezetést, így az UTE-nak idővel elő kellett vennie az öt a négy elleni játékot, amivel rosszul járt, a hazaiak büntették a hibákat és a hajrában szerzett újabb két találattal lezárták a mérkőzést. A Nyírbátor az alsóházban eddig lejátszott nyolc meccsét megnyerte! Elek Gergő együttese az Aramisszal és a Magyar Futsal Akadémiával találkozik még.

Az Újpestnek közben igen nehézzé vált a helyzete, mivel az alsóház ötödik helyére csúszott. A fővárosiaknak szombaton a közvetlen rivális Péccsel kell élet-halál harcot vívniuk.

Futsal: NB I, alsóházi rájátszás, 8. forduló

Nyírbátori SC–Újpest 5–2 (1–1)

Nyírbátor, v.: Szabó, Szűcs (Juhász).

Nyírbátor: Bazsányi – Szentes-Bíró, Bartha, Orosz, Molnár. Csere: Dobi, Szabó, Sánta, Karácsony, Marouan, Csorvási, Diboune, Szucsányi, Csoma. Vezetőedző: Elek Gergő.

Újpest: Gémesi – Klacsák, Horváth Benedek, Östör, Lipl. Csere: Kinics, Katona, Hadzsi, Horváth Barnabás, Harnisch, Kovács. Megbízott edző: Harnisch Ákos.

Gól: Szabó (2.), Orosz (21.), Klacsák (30., öngól), Sánta (36.), Szentes-Bíró (39.), illetve Hadzsi (8.), Lipl (23.).