Mint az ismert, a Nyírbátor elveszítette utolsó mérkőzését, de Elek Gergő csapata így is toronymagasan nyerte meg az NB I alsóházi rájátszását. Ez a vereség azonban azt is jelentette, hogy hiába nyert a Pécs, mégis búcsúznia kellett az élvonaltól, erről részletesen számolt be a bama.hu. A baranyaiak nehezen emésztették meg a történteket és többek között rendőrségi feljelentéssel fenyegetőztek. Forrnak tehát az indulatok, amelyet a Nyírbátor edzője, Elek Gergő sem hagyott szó nélkül, facebook bejegyzésben reagált a vádakra.

Többek között ezt írja: "Maximálisan igaza van Hári Úrnak! Hónapok óta könyörgök az egy érintős befejezésért, de a játékosok imádnak több érintőbe helyzetet elrontani! Én a félidőbe legszívesebben agyon ütöttem volna őket! De egy kis börtön a rendőrségtől remélem észhez téríti őket, és egy érintőbe fejezik be a támadásokat a jövőben!"