A korábbi időszaktól eltérően, amikor többé kevésbé minden otthonba, házba egyforma ajtók kerültek beépítésre, mára ez merőben megváltozott. Ma már nem számít szinte egyeduralkodónak a fából készült ajtó. Nyilván, a történelem során kivívta magának az őt megillető helyet, hiszen a fa elérhető volt és ugye természetes anyagról van szó.

Ugyanakkor azonban, megvoltak a maga hátrányai is, elsősorban az időtállóság tekintetében. A fa viszonylag rövid időn belül megfáradt, megvetemedett és a fa tisztítása, karbantartása is nehézségekbe ütközött.

A változást elsősorban a technológiai fejlődés hozta el, az olyan újabb anyagok, megoldásol megjelenése, amelyek igyekeztek a fa hátrányait kiküszöbölni, ugyanakkor pedig az esztétikai szempontot sem hagyták figyelmen kívül.

Így jelentek meg és váltak népszerűvé rövid idő alatt a műanyag, vagy PVC nyílászárók, de ugyanígy az alumíniumból vagy acélból készült ajtók és elterjedt a panelajtó is, mint megoldás. Ezek az ajtók többféle anyagból készülhetnek, amelyek között ott van a fa is, tehát a népszerűségükhöz az is hozzájárult, hogy a természetes anyagok kedvelőinek nem kellett lemondani a fáról.

Két évszázados sikersztori

Igaz, hogy nálunk csak az utóbbi időben váltak népszerűvé az ilyen megoldások, viszont a panelajtók története két évszázados múltra tekint vissza. Az első ilyen ajtók ugyanis még a 18. században jelentek meg, nyilván nem olyan megoldásokkal mint ma. A legfőbb jellemzőjük, hogy a beépített síneknek, kitöltő paneleknek és egyéb elemeknek köszönhetően masszívak és jól bírják a gyűrődést.

A legegyszerűbben megfogalmazva, úgy kell elképzelni ezeket az ajtókat, hogy több réteg, vagyis panel összepréselésével készülnek, ezért is olyan masszívak. Ez a kialakítás pedig biztosítja, hogy remek hang- és hőszigetelő jellemzőkkel rendelkeznek, energiahatékonyak és persze időtállóak.

Mint arról már szó volt, a piacon elérhetők a fából készült panelajtók, de elérhetők alumíniumból, acélból és más anyagokból is. Sőt, ha a ház olyan falára helyeznénk el, amelyen keresztül szeretnénk fényt juttatni a helyiségekbe, elérhető üvegezett változatban is.

A panelajtók típusai

Az ilyen nyílászárókat az anyaguk mellett még az alapján lehet megkülönböztetni, hogy hány panelből tevődnek össze. Jellemzően kettő, négy és hatrétegű ajtók léteznek.

A kétpaneles ajtók általában üvegezett változatban érhetők el. Ez úgy néz ki, hogy az ajtók alsó része tevődik össze a panelekből, felül pedig több kisebb üveglapból áll össze maga a nyílászáró.

A négy panelből álló ajtók jellemzően bejárati ajtóként használatosak, ami azt jelenti, hogy négy függőleges, téglalap formájú elemet préselnek össze, de ennek is van beltéri, üvegezett változata.

A legmasszívabb megoldást azonban a hatrétegű ajtók jelentik. Masszivitásuk folytán ezek inkább külső, bejárati ajtóként használatosak. Ezen felül, léteznek még más, egyedibb, kevésbé elterjed változatok is. Ilyen például a 10 rétegből összetevődő panelajtó, vagy azok, amelyek teljes egészében üvegburkolattal ellátottak.

Ha fából készült ajtókról van szó, ez a technológia a külső keretek és a középső lécek által megakadályozza, hogy a fa a páratartalom miatt táguljon és összehúzódjon, ezáltal pedig növeli azok időtállóságát. Ugyanakkor, ezek az ajtók felül, alul és középen is rendelkeznek sínekkel, amelyek szintén a merevség megóvását segítik elő.

Melyiket érdemes választani?

Ha tartós megoldást szeretnél otthonodon, akkor mindenképpen jó választás lehet a panelajtó. Ezek a nyílászárók kivétel nélkül kiemelkedő hőszigetelési, energiahatékonysági jellemzőkkel rendelkeznek és az élettartamuk is jóval hosszabb, mint a hagyományos ajtóké.

Ami fontos tényező lehet sokak számára, az a költség. Mivel masszív, igényesebb kialakítású ajtókról van szó, ezért többe is kerülnek, mint például a műanyag ajtók. Azonban, ha ár-érték arányt veszünk alapul, akkor mindenképpen megéri, elsősorban az élettartam, de az energiahatékonyság szempontjából is, hiszen egy ilyen ajtó a rezsiszámlát is csökkenteni fogja.

Az, hogy a számos változat közül melyiket érdemes választani, többféle kritérium alapján dönthető el. A legtöbb panelajtó inkább a hagyományos kinézetű, régebbi épületek bejáratainál mutatnak jól, ha korszerűbb épületről van szó, akkor inkább az üvegezett, újszerűbb ajtók közül érdemes választani.

Ami a rétegek számát illeti, nyilván minél több panelből tevődik össze az ajtó, annál drágább is. Érdemes megfontolni, hogy bejárati vagy belső ajtót választanánk. Illetve, hogy a ház bejárati oldala milyen égtáj felé néz. Ha azon az oldalon gyakran fúj a szél, ha nagyobb az utcán az autósforgalom akkor érdemes a hatrétegű ajtót választani, de például egy belső udvarra nyíló ajtó esetében a négypaneles megoldás is kielégítő lehet.

Pr-cikk