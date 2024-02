– A kezdetek mindig megszépülnek. Így visszaemlékezve a leghelyesebb megfogalmazás az, hogy voltak mindenki számára nyilvánvaló, évtizedek óta megoldhatatlannak tűnő feladatok, és útközben is számos problémára derült fény. Sokszor az összetett tervezési, előkészítési folyamatok után sem volt mindig garantált a siker. A helyzet viszonylag egyszerű: ha fontos egy feladat, akkor addig kell próbálni, amíg nem sikerül megvalósítani! Egyszerűen csak azért, mert tudjuk, hogy az hasznos és fontos az itt élők számára, s ez kell, hogy mozgasson mindent – kezdte értékelőjét Szekeres József, Nyírtelek polgármestere. Majd így folytatta: – Ebben a világban fontos szem előtt tartani azt, hogy az egyéni érdek sohasem előzheti meg a közérdeket. Ebből lehetnek ugyan konfliktusok, de ezeket természetesen mindig és mindenképp vállalni kell. Meg kell határozni a főbb prioritásokat, és azokat mindig szem előtt tartva haladni előre. Nálunk ez a biztonságban, kiszámíthatóságban, a fejlesztésekben és a gondos forrásfelhasználásban nyilvánul meg, amelyet egy együtt gondolkodó, Nyírtelek érdekeit mindenek felé helyező testülettel közösen lehet csak végezni. Elöljáróban talán ennyit arról, hogy milyen gondolatmenet mentén éljük az életünket. Természetesen sokan állítják – magam is többször hallottam –, hogy a fejlesztések nem elegendőek kellő odafigyelés nélkül. Ezt magam is vallom, de az is biztos, hogy nagyon is szükségesek egy város életében. Ehhez viszont elengedhetetlenül fontos a jó kapcsolat az országgyűlési képviselővel, akivel egy húron pendülve sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni. Elkerülném azt, hogy leírjam a hálámat és a köszönömöket, inkább csak annyit mondanék, hogy ilyen téren nagyon szerencsés vagyok – jegyezte meg a városvezető.

Új szolgáltatások épültek ki a városrészen

Pályázatok észszerűen

– A biztonság sokféleképpen valósítható meg. Az elsődleges cél az itt élők szubjektív biztonságérzetének javítása volt. Ezt a rendőrséggel, a polgárőrséggel egyeztetett helyre telepített kamerarendszer nagyban segítette, de igazán az előbb említett két szervezettel történő folyamatos információcsere tette jobbá. A biztonság szempontjából a leginkább kiszolgáltatottabbakra kell a legnagyobb figyelmet fordítanunk. Erre remek alkalom volt az idősek otthonának bővítése, technikai feltételeinek javítása, az orvosi szoba kialakítása, és sorolhatnám, mi minden vált még valóra. Bennem mégis az maradt meg, hogy az ott dolgozók munkájának színvonalához igazítottuk az infrastruktúra színvonalát. Mindezek mellett törekszünk arra, hogy amit felépítettünk, felújítottunk, az a lehető legkedvezőbb költséggel működtethető legyen, ezért az idősek otthona olyan komplex napelemes rendszert kapott, amely nemcsak a világítás, a fűtés, hanem a konyha működtetéséhez is nagymértékben hozzájárul, komoly támogatást jelent az intézmény számára. Ezt mindig úgy kell értékelni, hogy az így megkeresett forintok csökkentik a kiadásokat, melynek következtében az adófizetők pénze megmarad, s így a településen hasznosulhat. Ezekre a forrásokra szükség is van, mert nem lehet mindent pályázatokból megoldani. A pályázatoknál is az az alapvető elvárás és cél, hogy csak olyan dolgokra adjunk be igényt, amelyek a település szempontjából fontosak, és működésük hosszú távon is biztosított, ezért bizony vannak olyan projektek, ahol inkább lehetőséget adunk másoknak, hogy ők is fejlődni tudjanak – mondta el Szekeres József.

Megújuló energiaforrásokkal segítik a hatékony működést

Hozzátette, minden olyan pályázatot igyekeztek megragadni, ami a gyermekek ellátásához, oktatásához, neveléséhez kapcsolódott.

– Évről évre lépkedtünk előre. Bővítettük az óvodát az Iskola utcán. Az alapterület növekedése mellett a funkciók is gazdagodtak, illetve az udvari játékok beszerzése során is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy ne csak jól érezzék magukat a gyermekek, hanem képességeik, készségeik is erősödhessenek. Mindhárom tagóvodánk átment ezen a fejlődési folyamaton, kívül-belül megújultak, sőt a hatalmas igényeket figyelembe véve egy új bölcsődei csoporttal bővül az intézményrendszer, így már 9 óvodai és 3 bölcsődei csoport várja a gyermekeket.

A helyi sportklubok kiszolgálóegységei

Közös sikerek

– Mindezek mellett az egészségügy infrastrukturális színvonalát is sikerült az ellátás színvonalához alakítani. Minden orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői feladatellátási helyünket felújítottuk. Utakat építettünk meg, melynek során megtanultuk, hogy azok fontosságát az adja, hogy bizony nemcsak a közlekedést segíti, hanem embert köt össze emberrel. Jelenleg is egy negyedmilliárdos útépítési pályázat előkészületei folynak, és tavasszal a munkálatok is elkezdődnek, sokak életkörülményeit javítva ezzel. Kétségtelen az is, hogy a Magyar Közút által felújított 38-as út, a 338-as elkerülő, s ezek mellett a hatalmas népszerűségnek örvendő kerékpárút, valamint a dinamikusan fejlődő vármegyeszékhely közelsége számos új lakót hoz városunkba. Igyekszünk megtalálni a helyünket és szerepünket egy nagyváros „árnyékában”, vagy éppen „fényében”, annak minden előnyét igénybe véve, viszont az ott megjelenő zavaró dolgokat kiküszöbölve. Mindezt úgy, hogy megtartsuk kisvárosunk biztonságos, csendes, nyugodt arculatát, hogy az itt születettek és az ide költözők is egyaránt otthonuknak érezzék Nyírteleket. Szilárd alapokon állva természetesen sokat teszünk azért, hogy településünk egyre jobb hellyé váljon mindenki számára. Szeretném mindazok munkáját, segítségét megköszönni, akik hozzájárultak a közös sikerekhez.

