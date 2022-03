Ian O’Sullivan, Henry Gonzo és a nyíregyházi énekes, Nagy Ricsi lépett fel a közelmúltban az Én vagyok Te! színpadára. Az M2 Petőfi TV műsorában magyar előadók azt a feladatot kapják, hogy egymás dalait adják elő egy teljesen új stílusra formálva. Nagy Ricsi – a műsorvezetők sorsolása után – a Magyarországon élő ír előadó, O’Sullivan egyik dalát, a Little Birdöt kapta feladatul.



Kifordult dalok



– Ian eléggé gitáros forma, én egy kicsit billentyűsebb beállítottságú vagyok. A klipben meg a szövegvilágban is kijön az, hogy ő egy nyugatiasabb, előrehaladottabb zenei közegből jött. Nagyon tetszik benne, hogy hatalmas erő van a hangjában – mondta el Ricsi a stúdiójában, amikor zenésztársaival a Little Bird átformálásán dolgozott. A fiatal nyíregyházi énekes arról is mesélt, hogy eleinte arra gondolt, hogy egyedül, egy szál zongorával adja elő a dalt, de végül arra jutott, hogy ez a produkció egy teljes zenekart kíván. Ian sokat várt zenésztársaitól, és a reakciójából kiderült, hogy jól gondolta – az eredeti előadónak különösen tetszett, hogy Ricsiék egy trombitaszólóval színesítették a produkciót.



Henry Gonzo is mikrofont ragadt a műsorban, ő kapta Nagy Ricsi Kit érdekel című zeneszámát. Ricsi elmondta, hogy annak örülne a legjobban, ha teljesen kifordulna magából a dal, kívánsága pedig teljesült: a Fran Palermo zenekar énekese még a dalszöveg egyes részeinek a sorrendjén is variált, így teljesen új hangulatot kölcsönzött a szerzeménynek.