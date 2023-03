Papp Szabi, a Supernem zenekar frontembere és évadok óta kirobbanthatatlan tagja a TV2 Sztárban Sztár zsűrijének. Talán éppen ő az egyik alapköve annak az utánozhatatlan hangulatnak, ami miatt minden széria nézettségi csúcsokat döntöget, immáron kilenc évad óta. Szabi kora egyébként ránézésre meghatározhatatlan, pedig ő sem találta meg a Szent Grált, vagyis az örök ifjúság titkát. Vagy mégis? A Bors a TV2 szuperprodukciójának szünetében beszélgetett a zenésszel.

„Eddig még nem sikerült felnőnöm, szóval kapkodni már nem fogok... Olyan lettem, amilyen és szerintem már igy is maradok. Igazából negyvenéves koromtól kezdtem el magamat igazán jól érezni. Addig is elvoltam, de akkor valahogy minden más lett” - mondta a zenész, aki azt is elárulta, mennyire szigorú szülő.

Az énekes a magánéletében kétgyerekes édesapa, aki elmondása szerint otthon is ilyen laza, mint ahogy a közönség megismerhette.

„A kislányom egyébiránt ugyanezt mondja mindig. Megjegyzi, hogy egyáltalán nem úgy viselkedem, ahogy a korombéliek és nem is úgy nézek ki. Szerintem ez kedves tőle...

Nálunk a családban is ilyen a hangulat és emiatt is nagyon szerencsésnek érzem magam. Én ebben a műsorban vagyok szigorú! Persze azért otthon próbálok következetes lenni, hiszen a két gyermekünket föl kell nevelni tisztességesen. Az a cél, hogy jó emberek legyenek. A mai világhoz elengedhetetlen, hogy azért egy kicsit komolyan is vegyük magunkat, de igyekszem a legkevesebb részt ráterhelni a családomra és a mindennapjaimra” - zárta gondolatait Papp Szabi, aki nem feltétlen a szigorban látja a gyereknevelés lényegét.

A Sztárban Sztár legutóbbi élő show-jában Britney Spears bőrébe bújva énekelt és táncolt Schoblocher Barbara. Papp Szabi szerint egy az egyben a videoklip jelent meg a színpadon.

A legendás sanzonénekesnőként, Édith Piafként eresztette ki hangját Oláh Ibolya, Papp Szabi szenvedélyesnek nevezte a produkciót.

A második körös szavazás után a zsűri pontszámait összegezték a nézői szavazatokkal, így alakult ki a végső sorrend. Tarján Zsófi, Kamarás Iván és Schoblocher Barbara maradtak végül a színpadon, közülük egy versenyzőt megmentett a zsűri: a szavazataik alapján Schoblocher Barbara menekült meg a kieséstől.

Tarján Zsófi és Kamarás Iván mindketten maximális pontszámokat kaptak ma este a zsűritől, ennek ellenére ők ketten álltak a kieső helyen a második adás végén. Végül Tilla bejelentette, hogy az énekesnő kapott kevesebb szavazatot, így neki kellett elbúcsúznia a TV2 népszerű műsorától.

KM