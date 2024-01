Részletezte, hogy először feltérképezik a jelentkezők erősségeit, gyenge-ségeit, céljait, majd pszichológus, gyógypedagógus és szociális mentor is felméri őket. A beszélge-tésből többek között az is kiderül, hogy a céljuk: minél több fogyatékkal élő fiatal jusson be a munka világába, a nyílt munkaerőpiacra, és hogy ezek a fiatalok megjelenjenek a társadalom min-den területén.