Négy polgári pert indított a napokban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség, hogy a bíróság akár határozatlan időre is eltiltsa mindenfajta eb tartásától azokat a szabolcsi férfiakat, akik tiltott kutyaviadalokat szerveztek. A Nyíregyházi Járási Ügyészség decemberben emelt vádat négy megyei, illetve négy, az ország más megyéjében élő vádlottal szemben, akik kutyaviadalra tenyésztettek kutyákat, illetve Nyíregyháza külterületén, egy tanyán meg is tartották a pénzdíjas viadalokat.

A polgári bíróság dönt

Az ügyészség a vádemeléskor azt indítványozta, hogy a főkolomposokat börtönbüntetésre, a segítőiket pedig elzárásra és pénzbüntetésre ítélje a bíróság. A Büntető törvénykönyv más büntetést nem tesz lehetővé az ilyen bűncselekményt elkövető vádlottakkal szemben, ugyanakkor az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján az ügyész jogosult arra, hogy keresetet indítson a tevékenységtől való eltiltás iránt. Az ilyen kereset alapján indult perben a polgári bíróság jár el, és dönt arról, hogy határozatlan időre, vagy néhány évre eltiltja az ebtartástól az alperest.

Az állatvédelmi törvény alapján az állatot nem szabad kínozni, emberre vagy állatra uszítani, állatviadalra idomítani, valamint a teljesítőképességét meghaladó teljesítményre kényszeríteni. Akik ellen az ügyészség most pert indított, ezeket a szabályokat nem tartották be, mert a tulajdonukban lévő kutyákat kifejezetten állatviadal céljára tenyésztették, képezték ki, sőt értékesítették is. A kutyákat speciális futópadon futtatták, vastag, súlyos láncon, jelentős súlyú nyakörvvel tartották az ebeket. A rendőrség 2020. november 28-án csapott le Nyíregyháza külterületén, egy tanyán az alperesekre, akik éppen két kutyát harcoltattak.