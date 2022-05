A fiatalkorúak ügyésze jármű önkényes elvételének bűntettével vádolja azt a 17 éves fiút, aki az idén január közepén egy este az egyik nyírségi gyermekotthon udvarán engedély nélkül vezette a gyermekfelügyelő ott leparkolt gépkocsiját.

Helyesebb úgy fogalmazni, hogy csak vezetni próbálta a gépkocsit, mert az elindulás után tapasztalatlansága miatt azonnal nekihajtott az épület falának, így a gépkocsiban 370 ezer forint kárt, az intézmény megrongálásával pedig 90 ezer forint kárt okozott – ismertette az esetet dr. Szi­lágyi László.

Nagyon megbánta a tettét

A vádirat lényege szerint a gyermekotthonban felügyelőként dolgozó sértett nem sokkal korábban vásárolta meg a gépkocsiját, amit munkába járáshoz használt. A hideg januári estén a sértett elindult az udvaron álló gépkocsihoz azért, hogy a jeget lekaparja a szélvédőről, és vele tartott a gyermekotthonban nevelkedő 17 éves fiú is, aki meglátta a sértett zsebében az indítókulcsot, azt kikapta, leszaladt a lépcsőn, és bepattant az udvaron álló gépkocsiba, azt azonnal be is indította. Nagy gázt adott, mire a sebességben lévő jármű meglódult, majd nekicsapódott az intézmény falának.

A kiérkező rendőröknek a fiú azt mondta, hogy még életében soha nem vezetett, de nagyon szerette volna kipróbálni, milyen érzés. Természetesen nagyon megbánta tettét, megígérte, hogy soha többé nem csinál ilyet.

Közérdekű munka

Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság közérdekű munka büntetésre ítélje a fiút, akit már korábban egyszer súlyos testi sértés miatt próbára bocsátottak. Az ügyben döntést a Nyírbátori Járásbíróság fog hozni – tájékoztatta lapunkat a megyei főügyészség sajtószóvivője.

Borítókép: A megrongált gépkocsi | Fotó: ügyészség