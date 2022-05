Egy hatvan méter hosszú, tíz méter széles hodályépület ég teljes terjedelmében Vásárosnamény területén. Az épületben tárolt gépek és egyéb tárgyak is égnek, valamint a hodálytól harminc méterre álló, tető nélküli épület belseje, és körülötte ötven négyzetméteren a száraz fű is lángra kapott. A vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat követően a mátészalkai hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, négy vízsugárral már körülhatárolták a lángokat. Az egységek folytatják a munkálatokat - olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.