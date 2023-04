Három járművel tizenegy nyíregyházi hivatásos tűzoltó vonult az esethez, az egységek azonnal megkezdték az oltási munkálatokat, valamint védték a sértetlen részeket. A beavatkozás a szerda reggeli órákban is tart, a gyökérzetet locsolják, több helyen most is füstölés és izzás tapasztalható, egyes pontokon negyven-ötven centiméteres egybefüggő parázs keletkezett. Csaknem százötven köbméternyi összehordott fagyökérzetet sikerült megmenteni.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-