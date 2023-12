Csenger 1 órája

Tisztelet a csengeri önkéntes tűzoltóknak

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 40 önkéntes tűzoltó egyesület segíti a megye mentő tűzvédelmét. Éves átlagban a káresemények tizedéhez vonulnak, támogatva ezzel a hivatásos és az önkormányzati tűzoltók munkáját. Elismerve a megyei önkéntes tűzoltó mozgalom másfél évszázados áldozatkész tevékenységét – az emberek életének, testi épségének, anyagi javainak, a gazdaság és a természeti környezet értékeinek hatékonyabb megóvása érdekében tett erőfeszítésüket – az egyesületeket bemutató cikksorozatot indítottunk Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő segítségével. A tűz elleni védekezést önként vállalók közül most a csengeri egyesület mutatkozik be, majd újabb és újabb szervezet életébe tekinthetünk be.

Ügyességi versenyek gyerekeknek - Nyári Erzsébet tábor Porcsalma Forrás: ÖTE, Kákos Dávid

Önként vállaltan, elhivatottan, felkészülten A „Szent Flórián” Tűzoltó és Vízimentő Egyesület tagjai részt vesznek a térségben bekövetkező veszélyhelyzetek, természeti katasztrófák segítségnyújtási-, kárfelszámolási, és védekezési feladataiban.

Tisztelet a csengeri önkéntes tűzoltóknak Fotók: ÖTE, Kákos Dávid

A Csengeri „Szent Flórián” Tűzoltó és Vízimentő Egyesület jogelődje, a Csengeri Önkéntes Tűzoltó Egyesület több, mint egy évszázaddal ezelőtt, 1912-ben alakult. A több évtizedes hagyományokra, és a 100 évet is meghaladó múltra visszatekintő egyesület a 2000-es évek elején szerveződött újjá, és ekkor a szervezet tagjai célul tűzték ki, hogy az önkéntesen vállalt szakfeladatok ellátását, a tűzoltást, műszaki mentést és a vízi-életmentést karitatívan, együttműködésben magyar és más nemzeti-, valamint nemzetközi szervezetekkel, hatékonyan végzik, a kialakuló veszélyhelyzetekre megfelelő felkészültséggel reagálnak, valamint biztosítani fogják a bajba jutottak részére a szakszerű, és folyamatos segítségnyújtást. Felelősséget éreznek embertársaikért A szervezet jelenleg több mint 50 tagból áll, akik a legkülönbözőbb korú és foglalkozású önkéntesekből tevődnek össze. Tevékenységüket a természet és a víz szeretete mellett egy nagyon fontos dolog motiválja, mindannyian felelősséget éreznek embertársaikért, és önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükben nyújtanak segítséget a bajba jutott embereknek. Munkahelyi foglalkozásukat tekintve az egyesület önkéntesei közül többen önkormányzati és hivatásos tűzoltóságoknál, valamint rendvédelmi szerveknél helyezkedtek el az elmúlt években, köszönhetően többek között a szervezetnél megszerzett tűzoltó, vízimentő, mentőbúvár, elsősegélynyújtó, alpinista, és szolgálati hajóvezetői ismereteknek. Az egyesület tevékenyen részt vett a Csengeri Járási Szamos Önkéntes Mentőcsoport 2014. évi megalakításában, majd ezt követően sikeres rendszerbe állító, majd minősítő gyakorlatokat hajtott végre árvízi és vízi mentési képességre, és alapvető vízkárelhárítási tevékenységre. A Csengeri Járási Szamos Önkéntes Mentőcsoport magalakulását követően az egyesület a mai napig szorosan együttműködik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, és részt vesz a térségben bekövetkező veszélyhelyzetek, természeti katasztrófák segítségnyújtási-, kárfelszámolási, és védekezési feladataiban. Kárfelszámolás, védekezés, megelőzés, oktatás Az elmúlt évek, évtizedek aktív működése, a tagok lelkesedése, az önkormányzatok és a hivatásos szervek felkaroló segítsége jelentősen hozzájárult a szervezet fejlődéséhez, és a térségben bekövetkező veszélyhelyzetek során a magas szintű önkéntes segítségnyújtás biztosításához. Az elmúlt években az egyesület több mint 100 esetben avatkozott be sikeresen különböző kárfelszámolási, és védekezési feladatok során, és emellett kiemelt figyelmet fordított a tűzesetek és a vízi balesetek megelőzésére is. Az egyesület szorosan együttműködik a térség általános- és középiskoláival, a tanulók részére szakmai előadásokat, és különböző szabadidős programokat is szervez. Ezek az iskolai rendezvények kiváló lehetőségeket nyújtanak arra, hogy felkeltse a diákok érdeklődését az egyesület tevékenysége iránt, és megismerjék a szervezet kitűzött céljait, és az önkéntes feladatvállalás társadalmi jelentőségét. A Csengeri „Szent Flórián” Tűzoltó és Vízimentő Egyesület célja, az eddig elért eredmények fenntartása, és további fejlesztése, valamint a bajba jutott személyek esetében a gyors, és hatékony segítségnyújtás.

