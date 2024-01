Dr. Nagy Róza 1987 óta él a Rákóczi utca 5. szám alatt. Mint azt portálunknak elmondta, K. L.-t, az idős, egyedül élő elhunytat természetesen ismerte, ha találkoztak a lépcsőházban, mindig váltottak néhány szót.

- Kedden este fél 7 magasságaban kopogtattak az ajtómon a tűzoltók, megkérdezték, láttam-e, hallottam-e valamit. Később Laci bácsi fia és lánya is járt a tragedia helyszínén - tudtuk meg dr. Nagy Rózától, aki szerint a tűzesetben elhunyt idős férfi 72 éves volt, jó egészségnek örvendett, és a hétköznapokban, legalábbis úgy tűnt, el tudta látni magát. Az idős hölgy megerősítette amit a LAKISZ ügyvezetője mondott: egyelőre gázuk nincs a főzéshez, de fűteni tudnak, mivel a lépcsőház távfűtéses.

Peterman Géza a harmadik emeleten, két ajtónyira lakik az elhunyttól.

- A közvetlen szomszéd, Sanyi kopogott át hozzánk, hogy baj van, ég a Laci konyhája, ő hívta ki a tűzoltókat is. Azóta a rendőrök is voltak nálunk, nekik is elmondtuk, amit láttunk, hallottunk - tudtuk meg szerda délben a helyszínen járva.