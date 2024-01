Mint mondta, próbálnak minél több időt kint lenni terepen, hiszen a bokortanyákon sokan élnek egyedül, örülnek a szinte mindennapos rendőri jelenlétnek.

– Van, amikor már a kapuban várnak minket az itt élők, akiknek mindenben segítünk, amiben tudunk. Volt, amikor fatolvajokat csíptünk fülön, de nemcsak a bűnmegelőzés a feladatunk, akár fát is hordunk az időseknek. Jól ismernek minket, biztonságérzetet ad nekik, hogy itt vagyunk. Az is benne van a munkarendünkben, hogy ha vannak polgárőrversenyek, oda is elmegyünk, nyaranta ott vagyunk a nemzetközi lovasrendőr-versenyen is.

Kósa Tamás főtörzsőrmester 2019-ben kezdett el lovagolni Budapesten a Mosony utcai kiképzőközpontban.

– Egész évben, télen, nyáron, időjárástól függetlenül hetente négyszer, ötször teljesítünk szolgálatot. A nyíregyházi kapitányságon eligazítással indul a nap, majd amikor kijövünk a lovakhoz, ló- és felszerelésápolással, nyergeléssel folytatódik a munka. A gondozás is a kötelességünk, így amikor vége a napnak, le kell ápolni őket, és a felszerelést is – részletezte a nem kevés feladattal járó napi rutint, majd felült a Gabion nevű sportló hátára, amit 2022 októberében kapott. Nekik könnyebbséget jelent, hogy a ló olyan helyeken is el tud menni, ahova például egy autó, terepjáró már, így például sárban, szántásban is, de szűkebb helyeken is elférnek.

Összetett vizsga

Márton Miklós címzetes rendőr főtörzszászlós lovas járőrvezető elmesélte: több részből tevődik össze a rendőr lovak szolgálata, a négylábúaknak egyes, kettes és hármas fokozatú vizsgájuk van. – Az egyes feladata a portyaszolgálat, a külterületi tanyavilág körüljárása, a kettesnek a városi forgalmat is bírnia kell, a legnehezebb pedig a hármas fokozat: azokat a lovakat tömegrendezvények biztosításánál, tömegoszlatásnál is bevetik. El kell viselniük a géppisztoly hangját, a fénygránátot, de tűrniük kell azt is, hogy sokáig egyhelyben álljanak. Ezek a lovak általában benne vannak a díszszázadban, így sokáig mozdulatlanul kell állniuk a parlament előtt. Ez több év munkájának az eredménye, azért ideális az, ha a ló és a lovas összeszoknak – részletezte a lovas járőrvezető, majd beszélt a lovas rendőrség múltjáról is.

Megtudtuk: a mélypont az volt, amikor mindössze négyen voltak az egész országban, majd az 1990-es években újra elkezdték felfejleszteni. Megvettek Somogysáron egy ménest, akkor a BRFK-n kívül mintegy tíz megyében voltak lovas rendőrök. Majd egy újabb hanyatlás következett, évekig csak Hajdú-Biharban és Szabolcsban járták a területeket, de most már Csongrád és Veszprém vármegyében is vigyáznak a rendre. – Nehéz az utánpótlás, a hat hónapos alapkiképzést Budapesten kell elvégezni, utána három hónap az egyes, és újabb három a kettes vizsga. Bár könnyűnek tűnhet, de ez kemény munka. Amikor kijövünk, le kell ápolni a lovat, felnyergelni, legalább kétszer átöltözni, mire szolgálatba állhatnak. A folyamatos belovagolás is az ő feladatuk, hetente kell szinten tartó feladatokat végeztetni a lovakkal. Nagyon összetett feladat, tulajdonképpen egy foglalkozáson belül két szakmát kell alaposan ismerni és naponta ellátni a teendőket, ez is nehezíti az utánpótlást. Ezt a hivatást csak szívből lehet csinálni, és teljes odaadással – fejtette ki a címzetes rendőr főtörzszászlós, aki 1994 óta él ennek a hivatásnak.

Táborba várják a gyerekeket

Márton Miklóstól azt is megtudtuk, hogy a Budapesti Készenléti Rendőrség a központ, ott van egy lovas alosztály. Az ottani bizottság tagjai mennek el megnézni egy hároméves csikót, ha látnak benne fantáziát, megfelel egészségügyileg és a viselkedésében is, magukkal viszik, majd elkezdődik a kiképzés. – Még ezalatt is kiderülhet a lóról sok minden, Uszony például idegrendszerileg egy kicsit gyenge, hamar megijed, portyaszolgálatra megfelel, de Budapestre már nem lehet vinni rendezvényekre – mondta a lovas járőrvezető, és hozzátette: Sóstón nyaranta tábort tartanak, ahova a gyerekeket várják

– éppen ezért ezeknek a lovaknak a különböző természetű fiatalokat is jól kell tudniuk kezelni, stabilnak kell lenniük mindenféle körülmény között.