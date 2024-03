Vasárnap a kora délutáni órákban megrázó baleset történt az Esztergom-Nyerges Rallyn Lábatlan és Bajót között, amikor egy Skoda Fabia R5 típusú rallyautó kisodródott a pályáról, és a nézők közé csapódott. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre nyolc mentőautó és négy mentőhelikopter érkezett, azonban négy ember életét nem lehetett megmenteni. Egy gyermeket súlyos-életveszélyes, egy embert súlyos, hat személyt (köztük egy gyermeket) pedig könnyebb sérülések miatt szállítottak kórházba – egy kislány kedd este belehalt a sérüléseibe.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a versenyautó eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott a pályáról, és több nézőt elütött, elsodort. A versenyt a baleset után azonnal félbeszakították. Az egyik szemtanú elmondása szerint nagy sebességgel érkezett egy versenyautó Lábatlan felől, amikor a lassító előtt az út megdobta az autót, az autó pedig ennek következtében elsodorta a közelben álló embereket. Azóta kiderült, a nézők tiltott helyen álltak, és a rendezők felszólítása ellenére sem hagyták el a veszélyes területet.

Az autóversenyeket szigorú előírások és biztonsági szabályok mentén szervezik, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a rali izgalmához az is hozzátartozik, hogy a nézők közel állhatnak a pályához. E biztonsági szabályokról beszélt lapunknak Szabó Imre, a Tura Ring versenyigazgatója. Mint mondta, a nézők tiltott helyen álltak, és a baleset óta az is kiderült, a rendezők felszólították a nézőket, hogy hagyják el a veszélyes helyszínt, ám mintegy harmincan ennek nem tettek eleget.

Mindig a biztonság az első

– A rali sokkal veszélyesebb egy zárt pályás versenynél, például az autocrossnál. Utóbbinál a sebesség is sokkal alacsonyabb. Az is fontos szempont, hogy a zárt pályákon fizikailag képtelenség rossz helyre állni. A Tura Ringen és más pályákon is korlát és kerítés is óvja a nézőket, ráadásul a nézőtér jelentősen magasabban helyezkedik el, mint a versenypálya. A magaslat biztosítja a rálátást a pályára, fokozza az élményt, de ami még fontosabb: a biztonságot – hívta fel a figyelmet a versenyigazgató. Szabó Imrétől azt is megtudtuk, bármelyik versenyen történhet baleset, és bár a nézőknek sokszor nem tetszik a magas kerítés, ez megóvja őket egy ütközéskor esetlegesen elrepülő alkatrésztől is.

– Sajnos hiába próbálnak mindent megtenni a szervezők, ha a nézők nem tartják be a szabályokat. A hétvégi esetnél is elkerítették a területet, sőt még tábla is jelezte, hogy tilos oda állni, többen mégis megtették. Persze a zárt pályákon is akadnak engedetlen nézők, akik kiskapukat keresnek, ezekben az esetekben azonnal megállítják a versenyt. A raliban ez is nehezebb, hiszen több kilométeres szakaszokról beszélünk, és több száz vagy akár több ezer ember mellé képtelenség hasonló létszámú szervezőt állítani. A hétvégén a nézők közé sodródó R5-ös versenyautó egy nagyon komoly technika, óriási sebességre képes, de hiába a drága gumi és a csúcstechnika, az út megdobta, és lesodródott az útról. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy bukótérnek jelölték ki azt a területet, ahová később becsapódott. Ha nincsenek ott a nézők, akkor az autóban lett volna pár millió forintnyi kár, és minden ment volna tovább. Ám sajnos nem így történt – hangsúlyozta Szabó Imre. A baleset miatt vizsgálat indult, hogy kiderüljön, ki hibázott.

Hozzátartozik az élményhez

A rali tehát egy veszélyes üzem, ami az izgalmas élményeken túl a nézők és a versenyzők oldaláról is kockázatokat rejt. Újfalusi Miklós egykori autóversenyző is számos ilyen esetet megélt mind a volán mögött, mind a pályák szélén állva. Karrierje során a raliban és a rallycross­ban is szelte a kanyarokat, és a témáról szívesen mesélt lapunknak is.

– A rali nyújtotta élményhez hozzátartozik az is, hogy közel állnak a nézők, ugyanakkor e közelségnek is vannak korlátai. Sajnos ­előfordulhat, hogy az autók elsodornak valakit, de ez ellen mi, versenyzők nem sokat tehetünk. A szervezők minden pálya mellett elkerítik a kockázatos területeket, ám az emberek gyakran átlépik a szalagot. Minden egyes szakaszon pályabírók vannak, de sokszor ők sem tudnak mit kezdeni a fegyelmezetlen nézőkkel. Akik nem tartják be a szabályokat, nem érzik annak a súlyát, mi történhet, ha megcsúszik egy autó – tudatta Újfalusi Miklós, aki azt is elárulta, a raliban hosszú szakaszok vannak, és a versenyzők arra koncentrálnak, hogy a távot minél rövidebb idő alatt teljesítsék.

– A rallycross véleményem szerint sokkal biztonságosabb, nem versenyeznek erdőn-mezőn, hóban-fagyban az autók, ráadásul zártak a pályák. Egy balesetkor is kicsi annak az esélye, hogy a pilóta vagy a néző megsérüljön. Azt se felejtsük el, hogy a biztonság sokat javult mindkét szakágban az elmúlt évtizedekben. Ma már egészen meghökkentően hatnak az 1980-as vagy 1990-es évek raliversenyeiről készült videók, melyeken a nézők a pálya közepén állnak, majd az autó érkezésekor futnak el az útból. Elképesztően veszélyes viselkedés volt ez, de az elzárt területeken ácsorogni sem biztonságosabb – emelte ki az autóversenyző, aki nézőként is fokozottan ügyel arra, hová álljon a pálya közelében.