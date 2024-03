Nem ismerte be a bűnösségét a halált okozó testi sértéssel vádolt L. F. a csütörtöki előkészítő ülésen, s azt mondta, nem bántotta B. Imrét, csak azért ment vissza a kocsmához, hogy segítsen neki – a vármegyei főügyészség vádirata szerint azonban ő felelős a 48 éves férfi haláláért.

Az agya is károsodott

A Nyíregyházi Törvényszéken tartott előkészítő ülésen dr. Mészáros Attila főügyészségi ügyész olvasta fel a vádiratot. E szerint az ittas állapotban lévő L. F. tavaly június 10-én a késő esti órákban az egyik anarcsi kocsma előtt szóváltásba keveredett a szintén ittas sértettel. A vita hevében L. F. egy alkalommal ököllel arcon ütötte a férfit, aki hanyatt esett és fejét beütötte a járdába. Nem értesítették a mentőket, a vádlott viszont telefonon odahívta feleségét, aki autóval hazavitte B. Imrét – a férfi később kórházba került, ahol a gondos ellátás ellenére július 18-án elhunyt. Dr. Mészáros Attila elmondta: a férfi bevérzéseket, zúzódásokat szenvedett, s az agya is károsodott, a sérülései pedig életveszélyt okoztak. A vádirat szerint az ütés miatt bekövetkezett sérülések és a férfi halála között ok-okozati összefüggés állapítható meg. Ha L. F. lemondott volna a tárgyaláshoz való jogáról és beismerte volna a bűnösségét, az ügyészség szerint öt év börtönbüntetésre kellett volna ítélni – ám a vádlott azt mondta, nem ütötte meg B. Imrét. L. F. hozzátette: gyerekkora óta ismerte a sértettet, gyakran buliztak együtt, soha nem bántotta volna. Azt elismerte, hogy ott volt a helyszínen, s azt is, hogy összeszólalkoztak, de azt mondta, ezt követően ő hazaindult, és csak azért ment vissza, mert egy ismerőse szólt, hogy Imrének segítségre lenne szüksége. A vádlott kirendelt védőjét helyettesítő dr. Horváth Attila szerint nincs ok-okozati összefüggés az ütés és a férfi halála között. B. Imre ugyanis heveny tüdőgyulladásban hunyt el, és igaz, hogy ez valószínűleg nem következett volna be, ha nem kerül be a kórházba, a halál közvetlen oka viszont nem az elszenvedett sérülés volt – jelentette ki.

Sérelemdíjat kérnek

Az előkészítő ülésen kiderült: az elhunyt férfi édesanyja polgári jogi igényt jelentett be – ezt a sértetti képviselőt helyettesítő dr. Balla Enikő is megerősítette. Dr. Péli-Toóth Viktória törvényszéki bíró elmondta: a hozzátartozók 18 millió forint sérelemdíjat kérnek.

Beadványukban azt írták: a fiúk halála az egész család életét hátrányosan megváltoztatta. B. Imre gondoskodott az idős szüleiről, akik a halálakor összeroppantak. Képtelenek feldolgozni a tragédiát, gyermekük elvesztése rendkívüli pszichikai megterhelést jelent nekik, ezért pszichológus segítségére szorulnak – ezek miatt tartanak igényt a sérelemdíjra.

Mivel az előkészítő ülésen nem lehetett lezárni az eljárást, az tárgyalással folytatódik: április 23-án és 25-én tanúkat hallgat majd ki dr. Péli-Toóth Viktória tanácsa.