Beköszöntött a tavasz, de napos időjárás helyett lesújtó baleseti hullámot hozott. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hétvégén egy idős embert gázolt el a busz Nyíregyházán, és az újabb hét is tragédiával kezdődött: halálos baleset történt hétfő reggel Apagy és Napkor között, a 41-es főút 13-as és 14 kilométere közötti szakaszon. A balesethez nyíregyházi és baktalórántházi hivatásos tűzoltókat riasztották. Egy ember beszorult az egyik járműbe, őt feszítővágó segítségével szabadították ki a tűzoltók – tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Az érintett útszakaszt a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták. A vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata lapunk kérdésére elmondta, a balesetben egy 59 éves férfi a helyszínen életét vesztette és két gyermek is megsérült. Tiszavasváriban is összeütközött két autó hétfőn. Az esetnél a helyi tűzoltók intézkedtek, akik áramtalanították, majd a rendőrségi helyszínelés után eltávolították a járműveket az úttestről.

Hagymási Sándor gépjármű-szakoktatót és Szikszai Tihamér rendőr alezredest kérdeztük, hogy mik lehetnek az ütközések kiváltó okai.

– Tavasszal mindig megnő a balesetek száma, ami részben az ilyenkor tapasztalható fáradtságnak, tompultságnak köszönhető, ám a legfőbb ok nem ez, hanem a felelőtlenség. A szabálytalan vezetés manapság egyre nagyon méretek ölt. Csak hétfő reggel több olyan eset is történt, aminek egyszerűen nem értem az okát: egy lámpánál várakozó autóba rohantak bele hátulról, mert a sofőr éppen a telefonját nyomkodta. Nem egyszer láttuk már, hogy gyalogosok fülhallgatóval, esetleg kapucnival a fejükön sétálnak, így közelítik meg az átkelőhelyeket. Szintén hétfői példa, a Vay Ádám körútra kanyarodtunk a Dózsa György utcáról, és a piros lámpa ellenére sétáltak át előttünk, méghozzá olyan nyugodtsággal, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne – hívta fel a figyelmet Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató, aki azt is elmondta, a következő napokban, hetekben is az várható, hogy nem csökken a balesetek száma.

Csak a büntetésből tanulnak?

– A szándékos szabálytalankodásnak úgy tűnik, csak a szigorú büntetések szabhatnak határt. Amíg a közlekedők – legyen az kerékpáros, autós, motoros vagy gyalogos – fittyet hánynak a KRESZ-re, addig elszomorítóak maradnak a statisztikák. A Búza téren kis távolságon belül több gyalogos átkelőhely is van, mégis mit látunk? Az emberek az átkelőhelyek között járnak át az úttesten, az autók pedig kénytelenek fékezni, nehogy elsodorjanak valakit. Odáig jutottunk, hogy a tanulók is szándékosan szabálytalankodnak az oktatás alatt. Közbelépek, jelzem neki, hogy mekkora butaságot csinált, és mi a válasz? „Mindenki ezt csinálja.” Ezért hangsúlyozom már régóta, hogy nem mindegy, mit hoznak a tanulók otthonról, milyen példát látnak. Láttam már szülőt a gyermekkel átszaladni a piroson, az utánképzéseken pedig egyre többen vannak. És miért? Mert egyre több embernek veszik el a jogosítványát. A fejekben kellene rendet tenni, de sajnos azt látom, évről évre egyre rosszabb a helyzet – hangsúlyozta Hagymási Sándor.

Be kell tartani a szabályokat!

– A balesetek legfőbb okai az év minden időszakában ugyanazok: a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, a felelőtlen előzés és kanyarodás. Ugyanakkor a balesetek kimenetele nagyban függ attól is, az utasok használták-e a passzív biztonsági berendezéseket – ezt már Szikszai Tihamér rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára árulta el lapunknak. Mint mondta, a gyermekek biztonsága érdekében rendkívül fontos, hogy a megfelelő gyermekülésben utazzanak az autóban.

– A gyermek testét több ponton is védik ezek az eszközök, ahogy a felnőtteknek is használni kell a biztonsági övet, ha tetszik, ha nem. Az elsőbbségadás kérdése is gyakori téma, a legutóbbi kerékpáros baleset is rávilágított, mennyire fontos a szabályok betartása. Nyíregyházán több kereszteződésben is jelzi a tábla, hogy a biciklisnek csak akkor van elsőbbsége, ha leszáll. Bár az Állj! Elsőbbségadás kötelező! tábla is egyértelműen jelzi, mi a teendő, több helyen külön tábla hívja fel a kerékpárosok figyelmét arra, hogy le kell szállni. Ugyanakkor minden esetben óvatosan közlekedjünk, hiszen elsőbbsége csak annak van, akinek megadják – hívta fel a figyelmét az alezredes, aki arról is beszélt, a szemléletformálás a leghatékonyabb eszköz arra, hogy visszaszorítsák a szabálytalankodásokat.

A szemléletformálás segíthet

– Több akciónk, előadásunk van, gyerekeknek és cégeknek is tartunk oktatást, hogy új dolgokat tanítsunk, vagy éppen felfrissítsük a régi tudást. Sokat hallani, hogy a közlekedők nagy része csak a büntetésből tanul, de azt sem szabad elfelejteni, hogy egyeseket még ez sem tart vissza. Éppen ezért a szemléletformálást már egészen kicsi kortól el kell kezdeni, ám a feladatunk nagyon nehéz. Sokszor a szülőktől teljesen mást látnak a gyermekek, mint amit tőlünk tanulnak. Hiába tanítjuk meg a szabályokat nekik, ha délután az anyuka a négysávos úttesten, a tilosban kell át a gyermekkel. A szülő példamutatása a legfontosabb – hangsúlyozta Szikszai Tihamér, aki szerint hiába olvasni rengeteget a sajtóban a balesetekről és azok megelőzéséről. Hiába indít a rendőrség újabb és újabb figyelemfelkeltő kampányokat, ha az emberek nem gondolják át, mi lesz a felelőtlen viselkedés és a szabálytalan közlekedés következménye.