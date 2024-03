Az ügyészség a mai napon indítványozza annak a hajléktalan férfinak a letartóztatását, aki szerelmével üldözött egy nőt, majd amikor a nő elutasította, rátörte a házának ajtaját és bántalmazta.

A megalapozott gyanú szerint a 40-as évei elején járó hajléktalan férfi 2024. február végén ismerkedett meg a sértettel, aki felajánlotta neki, hogy a nyíregyházi családi háza udvarát fizetség ellenében rakja rendbe. A munka elvégeztével azonban a férfi naponta visszajárt az ingatlanhoz, ott az ajtóban dörömbölt, kérte, hogy a sértett engedje be, illetve az utcán is követte a nőt.

A gyanúsított egyre erőszakosabban zaklatta jótevőjét, míg magatartása 2024. március 23-ára odáig fajult, hogy éjjel rátörte a lakás ajtaját a sértettre, és bántalmazta is, azonban ekkor a nő még nem kért sem orvosi, sem rendőri segítséget, mert a gyanúsított önként távozott a lakásból.

Másnap, március 24-én este azonban a férfi ismét megjelent a sértett lakásánál, az ajtón dörömbölt, majd erőszakkal bement abba a szobába ahol a nő aludt, és szidalmazni, fenyegetni kezdte, majd többször hasba rúgta a nőt, ugyanis azt képzelte, hogy szerelmi viszonyuk van, és a nő megcsalja.

A nő a gyanúsítottól nagyon megijedt és értesítette a rendőrséget, akik néhány órán belül elfogták az elkövetőt, őrizetbe vették és testi sértés, magánlaksértés és zaklatás miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A jelenleg testi sértés miatt felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt álló férfi bűnismétlésétől lehet tartani, hiszen a sértett lakóingatlanába naponta visszajárt, és a viselkedése egyre erőszakosabb lett, valamint attól is tartani lehet, hogy a sértettet, vagy a tanúkat megpróbálná megfélemlíteni. A hajléktalan életmódja miatt pedig az is alappal feltehető, hogy a nyomozás során elérhetetlenné válna, ezért az ügyészség mindhárom letartóztatási ok megléte miatt indítványozza letartóztatását tájékoztatott Dr. Borsodi-Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.