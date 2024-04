– Az érzelmei sekélyesek, a döntései indulatvezéreltek. A morális képességei alacsony szinten vannak, de nem áll fenn nála kóros elmeállapot, a beszámítási képességeiben pedig nem volt korlátozva akkor, amikor a cselekményt elkövette. A vádlott párkapcsolati magatartása alacsony szintet képvisel, az élettársát kihasználta, tárgyként kezelte – többek között ezt állapította meg dr. Bárdos Lajos és dr. Dobra Mária O. B.-ről, aki a vád szerint tavaly májusban egy zsinórral megfojtotta terhes élettársát. Az igazságügyi orvosszakértőket szerdán hallgatta meg dr. Fintor Nóra törvényszéki bíró tanácsa, a vádlottat a bv-intézetből állították elő.

Egy zsinórral megfojtotta

A vármegyei főügyészség vádirata szerint O. B. és J. E. 2021 óta éltek együtt, de a férfi féltékenysége miatt gyakran veszekedtek, O. B. többször is bántalmazta a nőt, aki soha nem tett feljelentést. Tavaly májusban egy vita után J. E. egy ismerőséhez költözött. A vádlott megtudta, hol van az élettársa, és május 27-ére virradó éjszaka odament. Amikor a két nő kint beszélgetett, berontott az udvarra, a hajánál fogva az utcára húzta az élettársát úgy, hogy a másik kezében egy kést tartott. Egy erdős területre vonszolta, megütötte, megvágta, majd a nadrágját rögzítő zsinórral megfojtotta. A nő a helyszínen meghalt, a férfi pedig a rokonainál bujkált, amíg a rendőrök el nem fogták. J. E. húsz hetes terhes volt, s erről az élettársa is tudott.

A férfi a januári előkészítő ülésen kijelentette: nem bántotta a nőt. Azért ment el a házhoz, ahol az élettársa ideiglenesen lakott, mert egy videófelvételről akart beszélni vele. Hazamentek, ő gyógyszert vett be, majd elindultak az állomásra – állítása szerint a nő a fővárosba akart utazni. Hogy ezután mi történt, arra nem emlékszik. Úgy fogalmazott: „amikor kitisztultam, már késő volt”. Azt mondta, megpróbálta újraéleszteni az asszonyt, és hozzátette: sajnálja, ami történt.

Tudatszűkítő hatás

A bíró megkérdezte a szakértőket, mi lehet az oka annak, hogy O. B. az eset másnapján részletesen elmesélte, mit tett, azóta viszont következetesen azt állítja: nem emlékszik arra, mi történt. – Az emlékezés szubjektív – mondta dr. Bárdos Lajos, és hozzátette: az indulatnak és az érzelemnek tudatszűkítő hatása van. – Előfordulhat, hogy valaki nem tudja előhívni az emlékeit, ez egyfajta védekezési mechanizmus is lehet. – A kóros indulat nem áll fenn – jelentették ki a szakértők: mint mondták, ennek egyik kizáró oka az alkohol- vagy drogfogyasztás, ami ebben az esetben egyértelmű. A kirendelt védő, dr. Dobos Zoltán a megbánás őszinteségére kérdezett rá. – A megbánás szubjektív tényező, az elfogadhatóság ebben az esetben kérdéses – Bárdos Lajos úgy fogalmazott: utólag mindenki azt mond, amit akar.

Látni akarja a felvételt

Az igazságügyi pszichológus, Ficsóriné Zentai Edit szakvéleményét dr. Fintor Nóra olvasta fel. E szerint O. B. közömbösnek mutatkozik, ám túlfűtöttség jellemzi. Az őt ért sérelmekre agresszívan reagál, de tisztában van a tettei következményeivel, s azok morális súlyával.

A vádlott kérésére dr. Fintor Nóra még egyszer összefoglalta a szakvéleményeket, mire a férfi azt mondta, nem követte el azokat a dolgokat, amiket a bíró felolvasott és azt kérte: vetítsék le neki azt a felvételt, ami az első kihallgatásán készült.

A bizonyítási eljárás további szakértők meghallgatásával folytatódik.