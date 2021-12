– Számos esetben látom, hogy egy háztartásban élők között annak, aki be van oltva, szinte semmilyen tünete nincs, a teszt is negatív. Hatékony az oltás. A súlyos esetek döntően az oltatlanok közül kerülnek ki. Nem igaz, hogy csak krónikus betegeket, időseket taglóz le a vírus, 35 év alatti pácienseket is látunk, nagyfokú fulladásos panaszokkal, kórházban ápolják őket, van aki gépi lélegeztetésre is szorul. Nem beoltott páciensekről van szó! Megfigyeltem, hogy az oltatlanok döntő többségében a szűk családi körükben nem történt eddig megbetegedés, ezért nem is nagyon „hisznek” abban, hogy ez a vírus óriási bajt, tragédiát tud okozni. A vírus előtt kell járni, és időben kérni az oltást – nyomatékosította a doktor, és arra kérte az oltatlanokat, döntsenek bölcsen. Hozzáfűzte: az oltásellenesek táborának a tájékoztatására javasolná, hogy nézzenek meg tudósításokat, néhány képkockát tragikus kórházi helyzetekről, Covid-ambulanciákról, lehet, hogy közelebbinek éreznék a bajt. Dr. Bana Richárd az első két oltás mellett a harmadikat is kulcsfontosságúnak tartja. Úgy véli, több ismert betegségre nem kettő, hanem három alapdózisból áll a védőoltás. Elképzelhető, hogy a Covid–19 betegség ellen is három adag vakcinára lesz szükség alapdózisként.