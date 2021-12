A program első ciklusát mintegy ötszázan kezdték meg szeptemberben, s a honvédség és a Honvédelmi Minisztérium ismét kiemelt érdeklődésre számít. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg – tájékoztatta lapunkat a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Irodája. Hozzátették: az első két hónapban a résztvevők alapkiképzést kapnak, majd eldönthetik, maradnak ugyanazon a képzési helyszínen vagy más helyőrségben, speciális területen próbálják ki magukat. A résztvevők az alapokat a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred és a 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred katonáitól sajátíthatják el. Aki a második hónap után speciális területet választ, akár ejtőernyős vagy búvárkiképzést is kaphat, de megtanulhat harcjárművet is kezelni. A hat hónap alatt és utána is bárki választhat más szolgálati formát, azaz dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, pályáját műveleti tartalékosként vagy területvédelmi tartalékosként folytatja.