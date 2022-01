– Olyan beruházást adunk ma át, amely jelentős változást hoz a település életében – mondta köszöntőjében dr. Jámbrikné Pintér Andrea, Kisar polgármestere a falu bölcsődéjének ünnepélyes avatóján kedden.

– Évekkel ezelőtt egy családi ház állt ezen a helyen – emlékezett vissza Kisar polgármestere. – Amikor eladóvá vált, a település önkormányzata megvásárolta az épületet. Már akkor bölcsődét képzeltünk a helyére. 2019-ben sikeresen pályáztunk kormányzati támogatásra, így még abban az évben elkezdődött az építkezés, ami a pandémia miatt csak tavaly fejeződött be. Az volt a célunk, hogy egy olyan teret adjunk a kisari legkisebbeknek, ahol családias környezetben nevelkedhetnek. Azt valljuk, segíteni kell azokon a fiatal édesanyákon, akik a szülés után viszonylag hamar szeretnének visszamenni dolgozni. Az pedig külön öröm a számunkra, hogy ezzel az összesen több mint 244 millió forintba került beruházással – amelyből 10 millió volt a települési önerő – munkahelyeket is teremtettünk, hiszen a két gyermekfelügyelő és a dajka is a településünkön lakik.

Dr. Jámbrikné Pintér Andrea hozzátette, két csoportszobája van a Bóbita bölcsődének. Ebből jelenleg egyet használnak, hiszen a 24 férőhelyre egyelőre hat bölcsisük van, akik Kisarról és Nagyarról járnak be, de készen állnak arra, hogy további gyerekeket fogadjanak a környékbeli településekről, akiknek a szállítását is vállalják.

– Ez egy szép ház – kezdte ünnepi beszédét dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő. – Jártam itt akkor is, amikor még csak épült és az elkészülte után is. Magam is voltam bölcsődés, bár azokra az évekre nem emlékszem, csak azt tudom, abban a korszakban nem volt egyszerű egy nőnek korán visszamenni a munkába és másokra bízni a gyerekét. Édesanyám nagyon szeretett volna tanítani, de a nagymamám erősen ellenezte, hogy engem bölcsődébe adjanak. Utólag azt mondom, egyáltalán nem vált a káromra és itt körbenézve azt látom, az itteni gyerekek méltó környezetben nevelkedhetnek. Ahogy Kölcsey Ferenc mondta, „az élet fő célja – tett”. Kisarban az első bölcsődét avatjuk. Jó azt mondani, hogy az elsőt, mert ez azt jelenti, lesz második, harmadik és sokadik.

Fontosak az alapok

– Nincs helyi kötődésem, de hittel vallom, minden magyar ember egy kicsit szatmári, hiszen összeköt minket nemzeti imádságunk, a Himnusz és annak szerzője – emelte ki Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár. – Egykori óvodapedagógusként tudom, a bölcsőde és az óvoda az élet alapja. Iskolásként az itt kapott tapasztalatokra, belénk rögzült benyomásokra építkezünk valamennyien. Éppen ezért nem mindegy, egy gyerek milyen élményeket szerez bölcsődésként és óvodásként. Meggyőződésem, hogy minden gyereknek egyenlő eséllyel kell elindulnia ezekből az intézményekből, még akkor is, ha a családja bármilyen okból hátrányos helyzetű. A bölcsődei és az óvodai környezet kitörölhetetlen nyomokat hagy a gyermekek személyiségében, ezeket a mintákat fogják magukkal vinni egész életükben, nem mindegy tehát, hogy a legérzékenyebb életkorukban milyen törődést, gondoskodást kapnak az óvodapedagógusoktól, a fejlesztőktől. Kisarban járva azt látom, itt minden feltétel adott ahhoz, hogy az ide bekerülő kisgyerekekből kiegyensúlyozott felnőttek váljanak. Az pedig külön öröm számomra, hogy mindhárom bölcsődei dolgozó a faluban él, hiszen így még inkább sajátjaikként gondoskodnak a gyerekekről.