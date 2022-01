A csengerújfalui gazdaságban a kacsák takarmány- és vízfogyasztásának jelentős csökkenése, valamint az állatok megemelkedett elhullása hívta fel a figyelmet a madárinfluenza megjelenésére. A gyanút január 18-án erősítette meg a Nébih laboratóriuma. Ezt követően, a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében, haladéktalanul megkezdődött a 37 ezres állomány felszámolása.

A kitörés helyszíne körül a 3 km-es sugarú védőkörzet, valamint a 10 km-es sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzet felállítása megtörtént.

Tekintettel arra, hogy mindkettő átnyúlik az országhatáron és romániai területeket is érint, az országos főállatorvos azonnal értesítette az esetről a román állategészségügyi hatóságot.

Ismételten felhívjuk a baromfitartók figyelmét, hogy a madárinfluenza-veszély továbbra is valós probléma, a betegség bárhol felütheti a fejét! Éppen ezért nyomatékosan kérjük a gazdákat, hogy fokozottan ügyeljenek baromfiállományuk védelmére és tartsák be a járványvédelmi előírásokat! Az ország magaskockázatú területein pedig továbbra is kötelező a baromfik zártan tartása.

A madárinfluenzával kapcsolatos információkat folyamatosan frissítjük a Nébih tematikus aloldalán: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza

NÉBIH