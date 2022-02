Hangrobbanás 23 perce

Brutális hangrobbanás rázta meg Nyíregyházát, még az autóriasztó is bekapcsolt - hallottátok?

Ti is hallottátok? Ismét hangrobbanás volt Nyíregyháza felett kedden délelőtt, fél 11 körül: de nem is akármekkora. A Kossuth utcán még egy riasztó is beindult a hatalmas zaj után. De vajon mi okozhatta?

Forras: szon-archív

Nos, a megoldás senkit sem fog meglepni: vélhetően egy vadászgép lépte át a hangsebességet. Ez persze nem 100 százalék, lehet, hogy csak 9,999999 - elvégre mindig benne van a pakliban, hogy az UFO-k voltak a tettesek. Úgy tűnik, zajlik az élet az égen: hétfőn sokan Gripeneket láttak és hallottak a megyeszékhelyen - kiderült, a Magyar Honvédség vadászgépeit egy Ukrajna irányából Magyarország légterébe belépő ismeretlen légi jármű miatt riasztották.

